Große Hochzeitsmesse

von PR-REDAKTION

Am 29. Januar 2017 ist es soweit: Die Just Married Hochzeitsmesse in der Stadthalle Kulmbach öffnet ihre Pforten. Zahlreiche Hochzeitsspezialisten präsentieren Ihnen die aktuellen Trends und Tipps, Ausgefallenes und natürlich auch Altbewährtes rund um den schönsten Tag im Leben. Diese Hochzeitsmesse setzt wieder Zeichen und bietet jedem Brautpaar die Möglichkeit, sich umfangreich zu informieren und günstig zu kaufen.

Lassen Sie sich von den Modenschauen vom "Hochzeitsstudio Barbara" verzaubern, das die neuesten Brautmodentrends vorstellt oder von der Live-Performance der Künstler unterhalten. Das macht den Besuch der Just Married Hochzeitsmesse in der Stadthalle Kulmbach für Heiratswillige und Brautpaare zu einem echten Muss. Die Just Married Hochzeitsmesse findet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr statt.





Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste



Da der Verkauf zur Hochzeitsmesse zugelassen ist, darf sich das Brautpaar auf viele Schnäppchen freuen. Es werden Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste in riesiger Auswahl und zu tollen Konditionen präsentiert. Hochzeitstorten, Schmuck und Einladungskarten werden ebenso angeboten wie zahlreiche Deko-Ideen und vieles mehr. Einfach alles, um den schönsten Tag im Leben perfekt zu machen.

Nehmen Sie sich Zeit, um sich von den vielen Anregungen inspirieren zu lassen! Es bleiben keine Fragen offen. Für jeden wird etwas geboten, nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für die Eltern, die Trauzeugen oder die beste Freundin.

Die Heinersreuther Bastelwelt gilt als einer der größten Hochzeitsmessen-Veranstalter Deutschlands und organisiert mehr als zehn Hochzeitsmessen pro Jahr, z. B. am 12. Februar im Schloss Neudrossenfeld.

Zentral in der Kulmbacher Innenstadt gelegen, sind für die Hochzeitsmesse genügend Parkmöglichkeiten vorhanden. Die Stadthalle Kulmbach, Sutte 2, ist aufgrund der Ausschilderungen leicht zu finden. Ein großer Besucherandrang wird erwartet, denn kaum ein Brautpaar wird sich wohl diese Messe entgehen lassen.

Nähere Informationen und Termine weiterer Hochzeitsmessen finden Sie unter www.just-married.de oder erfahren Sie unter der Just Married Hotline: 0921/ 78 67 437.