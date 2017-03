Frühlingsmarkt Heroldsbach

von PR-REDAKTION

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. Diese Befürchtung begleitete die Zeit nach Fasching. Viele sorgten sich, dass nach dem warmen Dezember die wirklich kalte Jahreszeit in den März fiele. So ist es zum Glück nicht gekommen. Nun freut sich die Heroldsbacher Werbegemeinschaft darauf, den Markt Ende März bei Frühlingstemperaturen abhalten zu können. Raus aus der warmen Jacke, weg mit den Stiefeln. Selbst zaghaften Menschen kann man dazu nur raten. Zur Baumblüte sollte niemand mehr in tristem Wintergrau herumlaufen. Der Frühlingsmarkt in Heroldsbach bietet optimale Bedingungen, sich auf den blühenden Frühling, die Zeit in Garten und Natur einzustimmen. Viele haben die letzten Tage genutzt, um das Umfeld um ihre Wohnung von den Spuren des Winters zu befreien. Die Beete warten nur darauf bepflanzt zu werden. Und die richtigen Gewächse und auch schmückendes Zubehör gibt es in besonders reicher Auswahl auf dem Frühlingsmarkt.



Selbstgebasteltes und Hausgemachtes

Wie in den vergangenen Jahren hat die Werbegemeinschaft Heroldsbach wieder Marktkaufleute und Hobbykünstler eingeladen, die auf dem Dorfplatz all die Dinge anbieten, die Garten und Haus noch schöner machen. Die Angebote reichen von Haus- und Gartenschmuck, Gartenmöbel, Frühlingsblumen, Pflanzen und Stauden, Trockengestecke, Handgestricktes, Wolle, Handarbeiten, Franken-Fan-Artikel, Geschenkartikel, Selbstgebasteltes und Hausgemachtes; Marmeladen, Fruchtaufstriche, Brände, Liköre, Gewürze, Kräuter.

Darüber hinaus bieten die verkaufsoffenen Geschäfte eine gute Gelegenheit, sich auf Frühling und Sommer einzustellen, die ersten Einkäufe für den Garten zu machen und mit neuer farbenfroher Mode in den Frühling zu starten. Die Marktstände sind am 26. März von 11 bis 18 Uhr geöffnet, die Ladengeschäfte von 13 bis 18 Uhr.