Frühlingsfest Trappstadt

von PR-REDAKTION

Die Tage sind gezählt: Am Freitag, den 31. März, und Samstag, den 1. April, veranstaltet der TSV Trappstadt sein traditionelles Frühlingsfest und eröffnet damit gleichzeitig auch die Festzeltsaison.

Vor allem musikalisch wird wieder einiges geboten. Mit der Party- und Eventband "Blast - just blowin" you away" konnten die Veranstalter wieder einen richtigen Kracher zum Auftakt des Festes an Land ziehen. Mit ihrer einzigartigen Bühnenshow und ihrer exklusiven Musikauswahl werden die Musiker von Blast ihr Publikum am Freitag so richtig in Ekstase bringen. Blast hat ein äußerst vielfältiges Songrepertoire aller möglichen Stilrichtungen -aktuelle Charthits werden genauso gespielt, wie Klassiker aus den vergangenen 40 Jahren Rock- und Pop-Geschichte -und dies auf sehr hohem musikalischen Niveau.

Bei vielen der Songs drückt der dreiköpfige Bläsersatz den Songs den Stempel der Extravaganz auf. Für Stimmung im Publikum wird also bestens gesorgt.



Eintritt: Happy Hour bis 21 Uhr

Am Samstag setzt der TSV Trappstadt seinem Festzelt dann die Krone auf, denn an diesem Tag stehen "Die Partyvögel" auf der Bühne. Getreu nach dem Motto "Alpenrock meets Partypop" werden sie das Zelt zum Beben bringen. Die "Vögel" verstehen sich genauso gut auf erdig-rockigen Sound wie auf groovigen Pop von hoher musikalischer Qualität.

Bei beiden Auftritten gilt: Wer bis 21 Uhr kommt, zahlt nur den vergünstigten Eintritt von 5,50 Euro.

Für gute Laune und musikalische Unterhaltung auf hohem Niveau dürfte am kommenden Wochenende in Trappstadt also gesorgt sein. Von Veranstalterseite aus bleibt daher nur noch zu sagen: "Leute, steigt auf die Bänke und Tische und tragt euren Teil zur Stimmung bei!" jr