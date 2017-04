Frühjahrsmarkt Haßfurt

von PR-REDAKTION

Am verkaufsoffenen Sonntag mit Frühjahrsmarkt und Automeile bietet der Aktionskreis Haßfurt Aktiv (AHA) zwischen 13 und 18 Uhr einen Erlebniseinkauf mit Unterhaltung an und verwandelt die Innenstadt in eine Fußgängerzone. Wie der Organisator der Veranstaltung, AHA-Berater Hachem Farmand, mitteilte, wird es zahlreiche Höhepunkte geben. Außerdem findet auf dem Marktplatz das Maifest statt.



Achter Autofrühling

Der nunmehr achte Autofrühling mit Neu- und Jahreswagen erfreut sich besonderer Beliebtheit bei der Bevölkerung und überregionalen Besuchern. Die Innenstadt dient als große Ausstellungsfläche für die Fahrzeuge der AHA-Mitgliedsfirmen, die jedes Jahr diese Gelegenheit gerne wahrnehmen, um sich zentral zu präsentieren und ihre brandneuen Modelle vorzustellen. Für die Unterhaltung der Kinder ist mit einem Kinderkarussell gegenüber vom Eingang des alten Rathauses gut gesorgt. Auf der Kreuzung Hauptstraße/Brückenstraße führt zwischen 14.15 und 14.45 Uhr Christina Neumer von "fit4life" mit ihren Kids und Teenies diverse Tanzaufführungen für Jung und Alt auf.

Im Rahmen des Haßfurter Literaturfestivals findet ab 15 Uhr in der Stadthalle bei freiem Eintritt eine musikalische Lesung mit Alexandra Helmig und Band (Uli Graner, Gitarre & Percussions, Michael Schöne, Kontrabass) statt. Die Schauspielerin, Theatersprecherin und Kinderbuchautorin liest aus ihrem Buch "Kosmo und Klax" und bietet damit Unterhaltung für die ganze Familie.

Kunstliebhaber haben die Gelegenheit, im "Kunst im Leerstand" in der Hauptstraße 15 die Ausstellung "Bildhauerkunst trifft Malerei" mit Manfred Reinhart (Bildhauerei) und Heidemarie Schubert (Acryl & Aquarell) zu besuchen. Wer sich für städtebauliche Themen interessiert, kann sich am Stand von "Green Trust" in der Unteren Hauptstraße 47 a über deren Projekte zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt Haßfurts informieren.



Maifest

In diesem Jahr fällt das Maifest mit dem verkaufsoffenen Sonntag zusammen. Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens richtet diesmal der 1. FC Haßfurt das Maifest aus. Ab Mittag des 30. April und 1. Mai können sich die Besucher auf Festbetrieb mit Bewirtung auf dem Marktplatz und in der alten Rathaushalle freuen. Bei Livemusik mit der Stadtkapelle Haßfurt am Sonntag von 14.30 bis 17.30 Uhr können sie bei Bratwürsten, Lachsbrötchen, Gerupften, Kaffee und Kuchen sowie Bier und Wein verweilen.Zum Frühjahrsmarkt gehören traditionell auch die Markthändler, die von der Stadt Haßfurt zugelassen werden. In diesem Jahr sind sie rund um den Marktplatz zu finden und bieten interessante Produkte aus den Bereichen Textil, Lederwaren, Schmuck, Kunst und Haushalt an. Ebenfalls anwesend ist Elfriede Schuster mit einem Stand. Sie stellt Porzellanfiguren und allerlei andere kleine Kostbarkeiten und Geschenkartikel zum Verkauf aus und spendet den Erlös für einen guten Zweck. Darüber hinaus laden die interessanten Angebote der AHA-Mitgliedsgeschäfte und der restlichen Geschäftswelt in der Innenstadt wie auch in den Außenbezirken und Gewerbegebieten mit fachkundiger und freundlicher Beratung zum Shoppen und Flanieren ein. ger