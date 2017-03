Frühjahrsmarkt Euerdorf

von PR-REDAKTION

Der Frühling ist da und mit ihm hoffentlich bestes Wetter zum Bummeln über den Euerdorfer Markt: Am Sonntag, 26. März, öffnen die Marktbeschicker ihre Stände und die Geschäfte ihre Türen von 12 bis 17 Uhr. Für die kleinsten Gäste stellt das Team vom Markt Euerdorf ein Hüpfhaus auf.

Zudem können Kinder im Garten vom Museum "Terra Triassica" ihre Kräfte am Kletterfelsen testen oder Dinospuren legen. Für den Markttag ist das naturkundliche Museum "Terra Triassica", Gerichtsgasse 22, zu einem Rundgang von 14 bis 17 Uhr geöffnet - offiziell zeigt das Museum seine Schätze erst ab 1. April. Im Museum geht es rund um Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper und was alles daran und darin zu finden ist, denn auch zur Zeit der Trias gab es überall auf der Erde unterschiedliche Lebensräume und Ökosysteme. Sie waren während der 50 Millionen Jahre, die die Trias andauerte, ständigen und tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Heute bieten fossile Funde aus jener Epoche einen kleinen Einblick in die Vielfalt des damaligen Lebens. In der Dauerausstellung des Museums Terra Triassica im alten Forsthaus von Euerdorf erzählen Versteinerungen vom Wandel der triassischen Lebenswelt im Gebiet des heutigen Mainfrankens. Welche Lebewesen verschwanden aus der Region - welche entwickelten sich neu oder wanderten ein? Welche Gemeinschaften bildeten sie? Und wie lebten sie in ihren Ökosystemen? Der Garten des alten Euerdorfer Forsthauses ist heute ein lebendiger Teil der Terra Triassica. Hier gedeihen Pflanzen, deren Verwandten schon zur Zeit der Trias auf der Erde wuchsen und deren Fossilien im Museum Terra Triassica zu bestaunen sind. Viele haben sich seither nur wenig verändert, wie etwa der Gingkobaum oder verschiedene Koniferenarten. Auch erste Vorläufer des Weins - frühe Bedecktsamer - entwickelten sich bereits zur Zeit der Trias.

Doch der eigens angelegte Weinberg im Trias-Garten hat natürlich auch ganz praktischen Nutzen: Er ist Ausgangspunkt des Panoramawegs Wein & Stein, macht die Zusammenhänge zwischen Rebkultur und Geologie deutlich und liefert besten Traubensaft.



Nützliche und dekorative Artikel

Doch zurück zum Frühlingsmarkt, hier und in den geöffneten Geschäften finden sich jede Menge nützlicher und dekorativer Dinge, die das Leben schöner machen: Accessoires für Haus, Hof und Garten und natürlich für sich selbst, es gibt Duftlampen und -öle, Fanartikel, Glückwunschkarten, eine Gewürz- und Kräutermanufaktur, Honigsorten und Met, Haushalts- und Kurzwaren, die Firma Jemako präsentiert ihre Produkte, ein Korbflechter zeigt sein Können, angeboten werden Lederwaren, Porzellan, Portas-Türen, Rahmen und Küchenfronten, Kränze und Gebinde aus Naturmaterialien, Raumdiffuser, Schmuck Strümpfe, Süßigkeiten, Tee, Tischdecken und vieles mehr. Auch das Shoe House im Gewerbegebiet Siebenäcker am Kreisel hat geöffnet. Wer jetzt Hunger bekommt, der hat gute Chancen satt zu werden: Um die Bewirtung kümmern sich die ortsansässigen Vereine Eu-Ka-Ge mit Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus, die Jugendfeuerwehr mit einem Bratwurststand, die örtliche Gastronomie hält ebenfalls Leckeres für die Gäste bereit.

Anja Vorndran/red