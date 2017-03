Frühjahrsmarkt Burgebrach

von PR-REDAKTION

Am Sonntag lädt der Markt Burgebrach zum traditionellen Frühjahrsmarkttag ein. In der Haupt- und Marktstraße halten Händler und Gruppierungen von 10 bis 18 Uhr eine große Auswahl an Waren zum Verkauf bereit.

Zur Einstimmung in den Frühling dürfen natürlich Blumen, Pflanzen, Sämereien und österliche Dekorationen nicht fehlen. Weiter werden u. a. Geschenkartikel, Honigprodukte, Schmuck, Uhren, Haushaltsartikel, Leder- und Strumpfwaren, Textilien, floristische Bastelsachen, Spielwaren, Videos und Comics, Werkzeug, Korbwaren, landwirtschaftlicher Kleinbedarf, Gewürze, Fischspezialitäten, Meerrettich, Liköre, Marmelade und Tee sowie einheimisches Obst angeboten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Obst- und Gartenbauverein stellt sich vor und verkauft Nistkästen für Vögel und Wildbienenhotels.

Die Kindertagesstätte St. Anna veranstaltet ab 12 Uhr im Bürgerhaus das Ostercafe. Eine große Auswahl an leckeren Kuchen und Kaffee erwartet die Besucher. Der Erlös kommt der Kindertagesstätte zugute. Zum Schmökern lädt das Büchereiteam der öffentlichen Bücherei St. Vitus im Bürgerhaus von 10 bis 16 Uhr ein.

Die Ausleihe von Büchern und weiteren Medien erfolgt an alle kostenlos, gegen Vorlage einer gültigen Leserkarte auch am Marktsonntag. Ein Flohmarkt bietet den Lesern zusätzlich interessante Lektüre.



Attraktives Musikprogramm

Die Ebrachtaler Musikanten Burgebrach bieten vor dem Bürgerhaus ein attraktives Musikprogramm: ab 13.30 Uhr das große Blasorchester unter Leitung von Florian Unkauf, ab 14.15 Uhr ein Frühlingsgruß der Musikalischen Früherziehung und der Blockflöten Kids unter Leitung von Brooke Emery-Leyh, ab 14.30 Uhr die Blockflötengruppe unter Leitung von Nina Brunner, ab 15 Uhr die Juniorbläser und das Nachwuchsorchester unter Leitung von Nina Brunner und Juliane Wellein und ab 15.30 Uhr die Ebrachtaler Spätzünder unter Leitung von Markus Müller. Die kleinen Besucher können sich im Kinderkarussell vergnügen.

Am Marktsonntag dürfen sämtliche Verkaufsstellen in Burgebrach und in allen zum Markt Burgebrach gehörenden Gemeindeteilen von 13 bis 18 Uhr geöffnet werden.

Elke Pieger