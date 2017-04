Frühjahrskirchweih in Thurnau

von KATHARINA MÜLLER-SANKE

Der Frühling geht erst richtig los, wenn in Thurnau die erste Kerwa war. Am Sonntag ist es wieder soweit. Zur ersten von drei Kirchweihen im Jahr laden in Thurnau einmal mehr dutzende Fieranten von nah und fern zum bunten Markttreiben ein. Die Töpfer geben einen Einblick in ihr uraltes Handwerk. Der traditionelle Markt vor der historischen Kulisse von Schloss und Kirche gehört für viele unbedingt dazu. Es ist ein kleiner Markt mit vielen Ständen, die schon seit Jahren dabei sind und bei denen man fast das Gefühl hat, die Zeit würde still stehen. Vor allem die Stände mit Töpferwaren und auch die mit Blumen, Steckzwiebeln und Pflanzsamen aller Art sind sehr beliebt.



Viele neue Aussteller

Es gibt aber auch einige Aussteller, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind. "Monis Marmeladenparadies" bietet hausgemachte Marmeladen, Sirup, Säfte und Liköre an. "Der blaue Laden" aus Kulmbach verkauft Tee, Teezubehör und Teegeschenke. Feine Käsespezialitäten aus der Räucherkammer findet man bei Familie Friedrich aus Marktrodach.

Auch für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ist gesorgt. Der Positano-Verein bietet zum Beispiel mediterrane Spezialitäten und leckeren selbstgebackenen Kuchen an. Bei gutem Wetter auf dem "Weggelkeller" neben dem Töpfermuseum, bei Regen im "Weigel-Keller" gegenüber der Zahnarztpraxis Weigel am Oberen Markt 2.

Sehr spannend ist jedesmal auch die Ausstellung der Fotogruppe Thurnau im Kutschenhaus des Schlosses. Im diesem Rahmen gibt auch der Philatelisten-Club Thurnau Einblicke in interessante Sammelgebiete. Zu sehen sein werden diesmal Ansichtskarten, Postbelege, Stempelabdrucks.

Das Töpfermuseum Thurnau hat ebenfalls geöffnet, unter anderem werden mehrere öffentliche Führungen angeboten. Geöffnet haben am Kirchweihsonntag zudem die Töpferei am See, die Keramische Werkstatt Sanke, die Töpferei Noë, die Töpferei am Museum, die Töpferei Renner, das Gartenatelier Carmen Kunert und die Holzschmiede Höhn. Kinder erwartet das Karussell, die Hüpfburg und, ab 13 Uhr, das Spielmobil mit tollen Bastelaktionen.

Die Aussteller freuen sich auf schönes Wetter und vor allem auf viele interessierte Besucher.



Musikverein bittet zum Tanz

Am Samstag, 29. April, lädt der Thurnauer Musikverein wieder zum traditionellen "Thurnauer Kerwastanz" ein. Der Musikverein Thurnau spielt auch dieses Jahr wieder mit schmissigen Walzern, Polkas und moderner Musik zum Tanz auf. "Die lange Winterpause hat unser Unterhaltungsorchester gut genützt und sein musikalisches Repertoire für diesen Abend stark erweitert. Unsere Musiker freuen sich auf den Kerwatanz 2017." erklärt Martin Koslowsky der Vorstand des Vereins.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Volksschule. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen in Thurnau und an der Abendkasse erhältlich. Für das leiblich Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es unter www.musikverein-thurnau.de.