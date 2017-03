Forchheimer Kneipenfetzt

Spaß mit Ska





Rock, handgemacht





Party, legendär





Frische Volksmusik



Das vierte Kneipenfetzt in Forchheim steht nach den überaus erfolgreichen Vorgängern in den Startlöchern und wird entsprechend ungeduldig erwartet. Das zumindest lässt sich aus den Besucherzahlen der Vorjahre und dem aktuellen Ansturm auf die Tickets ablesen. Schon weit vor Beginn sind Tickets Mangelware. Kein Wunder also, dass es viele Forchheimer und Musikfans kaum noch erwarten können, bis es wieder fetzt in den Kneipen. Novum: Es gibt mehr Bands als Kneipen. Entsprechend abwechslungsreich ist das Musikprogramm, das großen Genuss zum Feierabend-Bier verspricht.Insgesamt 21 Musikgruppen quer durch die verschiedensten Genres werden in 20 Locations das Publikum in ihren Bann ziehen. Damit alle Bands untergebracht sind, ist das Junge Theater sogar musikalisch doppelt besetzt, so Organisator Ulli Raab. Die "Los Pistoleros Güeros" haben mit "Offbeatfront" eine Vorband spendiert bekommen."Offbeatfront" besteht aus sechs musikverliebten Männern, die andere an ihrer Leidenschaft teilhaben lassen wollen. Sie spielen Ska, eine in den 1950er Jahren in Jamaika entstandene Tanzmusik, die alles umfasst, was Spaß macht. Auch die selbst geschriebenen und arrangierten Songtexte verbreiten gute Laune.Die "Los Pistoleros Güeros" bestehen aus den Gebrüdern Juan, Mauricio und Ulises de la Boca, besser bekannt unter den Spitznamen "El Lobo", "El Gordo" und "El Chico". Geboren im mexikanischen Bundesstaat Jalisco sind sie seit den 80er Jahren im Norden Mexikos unterwegs, um sich ihren Lebensunterhalt als Musiker der traditionellen "Ranchera-Polka" zu verdienen. Dank familiärer Wurzeln in Bayern ergatterten sie in Bamberg einen Studiovertrag. Von ihren Gesängen heißt es, sie würden sogar mexikanische Friedhöfe wieder zum Leben erwecken. Kurzum: eine Latino-Kapelle, wie sie von Fans geschätzt wird.Allerdings wird nicht nur mexikanisch-bayerische Kunst geboten, sondern auch hart gerockt. Diesen Job übernimmt neben "Jimby Jones" auch "CHP". Das Kürzel steht für Steve Chapple, Steve Hyde und Steff Porzel. Im Musikclub "Backstage One" zelebriert das Trio handgemachte Rockmusik, die sich von der oberflächlichen Partyszene-Mucke wohltuend abhebt. Blindes Verständnis im Zusammenspiel zaubert einen Sound auf die Bühne, der den Top Hits einen eigenen Stempel aufdrückt. So entstehen Klassiker, wie sie nur von "CHP" zu hören sind."Jimby Jones and the Lizards of love" legen ihren Fokus beim Auftritt im Gasthaus Marktplatz ganz auf gute Laune, Witz und Charme. Die Spaßkapelle präsentiert das Beste aus den letzten 60 Jahren der Rock- und Pop-Geschichte. Das Repertoire ist dabei überaus umfangreich. Es reicht von Klassikern aus der Ära des King of Rock 'n' Roll Elvis Presley über Reggae-Hits bis zu Gassenhauern der Toten Hosen und der Ärzte.Eines der absoluten Highlights ist der Auftritt von "Audio-crime" im "Arizona" ab 20 Uhr. Charismatisch, modern, flexibel und vor allem mit viel Spaß und Leidenschaft bei der Sache: So präsentieren die sieben sympathischen Musiker aus Franken von Rock bis Hiphop und Party alles, was es für einen gelungenen Abend braucht. Seit 2004 sind sie überall dort unterwegs, wo es etwas zu feiern gibt, um ihre "legendäre" Party zu starten.Genauso sehnsüchtig wird der Auftritt der "Los Blanquitos" erwartet. Der neue Stern, leuchtend am Salsa-Himmel, entstammt der Metropolregion Nürnberg. Dort hat Roman Gabla Kollegen, vorwiegend Studierende der Musik, um sich geschart, die sich der Musica Latina verschrieben haben. Das Repertoire umfasst Salsa-Nummern großer Komponisten der Fania-Ära, Cha-Chas, Boleros, Rumbas oder auch selten gespielte Danzones. Zum Tanzen laden Originale aus den Brennpunkten dieser Kultur ein, die von Roman Gabla auf die große Besetzung zugeschnitten wurden. Die Besetzung in dieser Stärke erlaubt es, auf jedwede Unterstützung des Computers zu verzichten. Was klingt, wird auf der Bühne erzeugt. Somit stehen die "Los Blanquitos" für "Live"-Musik in Reinform - zu erleben im "Zoom" in der Sattlertorstraße ab 20 Uhr.Mit "Lausch Rausch" ist nach 2016 der selbst ernannte "Inbegriff der modernen Party" wieder zurück und ab 21.30 Uhr in der Gaststätte Kronengarten vorzufinden. Sie covern bekannte Lieder, bleiben aber immer ihrem einzigartigen Stil treu. Spaß bei Musik, sowohl fürs Publikum wie auch für die Band selbst, darum geht's "Lausch Rausch" hauptsächlich.Viele weitere herausragende Bands hält das vierte "Kneipenfetzt" bereit, darunter "Devils Eden" mit ihrem Mix aus rockigem Sänger und Balladenkünstlerin, zu erleben im "Trattoria Antonella" (Marktplatz 13). Oder "Boxgalopp" mit David Saam: Melodien aus Franken und anderen Regionen der Welt ergeben frische Volksmusikklänge, die ihre Wirkung auf die Zuhörer in der "Funzl" nicht verfehlen dürften.Soul-Fans treffen dank "Blue Heat" im Stadtlokal auf schweißtreibenden Groove. Fehlen "Acoustify", "Boogiemen's friends", "Harry und Sepp", "Monroe Project", "Papa Legba's Blues Lounge", "Rain in the face", "Smurf & friends", "Sonntagskind", "Tres Hombres" und "Weinrot", die einmal mehr aufzeigen: Musikfreund, willst Du Live-Musik in vollen Zügen genießen, kommst Du an "Kneipenfetzt" nicht vorbei. Weitere Informationen unter www.kneipenfetzt.de