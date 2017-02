Faschingsumzug Eltmann

von PR-REDAKTION

"Eltmann Wallbuh - Narrenklinik Wallbuh!" - das ist der Ruf beim 53. Faschingszug und man darf gespannt sein, mit welchen Themen die Narren aufwarten, welche Krankheiten sie aufspüren und mit welchen Operationen oder Reha-Maßnahmen sie ihre Patienten wieder entlassen. Ein Rezept wurde im Vorfeld schon ausgestellt: "Damit die Narrenklinik wird der Hit, nur mit Freude, Lachen und Spaß bleibt man auf Dauer fit!"

Zum sechsten Mal fand die Eröffnung des Faschings mit der Aufstellung des "Narrenbaumes" auf dem Marktplatz statt. Dafür, dass der Baum etwas kleiner ausgefallen ist als sonst, gaben die Narren selbst eine Erklärung: "Die Winterstürme waren sehr gemein, drum ist unser Narrenbaum auch in diesem Jahr etwas klein. Der Baum steht so etwas stabiler, kein Wind und Sturm zwingen ihn hoffentlich nieder."

Mit zahlreichen Veranstaltungen stimmten sich die Narren auf den großen Faschingszug ein, unbestritten der Höhepunkt des Treibens in Eltmann. So gab es am Wochenende die Party unter dem Motto "Feiern bis der Arzt kommt" mit Facharzt Dr. Turmli in der "Narrenklinik Steigerwald". Beim großen Zug und der Irrenparade durch Eltmann ist die "Entlassung der Narren" vorgesehen, wobei die Feuerwehr fürs "geile Ende" am Marktplatz und in der Stadthalle sorgen will.



Im Dschungelfieber

Auf dem Narrenbaum sind die Schilder der medizinisch geprüften Narrenschar zu sehen, die in diesem Jahr fürs bunte Treiben rund um die Narrenklinik verantwortlich sind. Dass wieder viele Besucher nach Eltmann kommen und das bunte Treiben miterleben wollen, ist man sich sicher. "Patienten gibt es viele schon und immer wieder, schuld war unser letztjähriges Dschungelfieber".

Angemeldet haben sich viele Motivwagen und Fußgruppen, die sich schon seit Wochen fieberhaft auf ihren Auftritt vorbereiten. Themen gibt es zur Genüge. Zu vermuten ist, dass das erste Kreuzfahrtschiff im Hafen von Eltmann anlegt. Oder dass Patienten das medizinische Zentrum der "Narrenklinik Steigerwald" aufsuchen. Auch der Sport könnte nicht zu kurz kommen, Stichwort Höhenflug der Volleyballer bis hinauf in die Bundesliga. Und ob das Spiel "Ziegler gegen Ziegler" noch am Köcheln ist, wird sich möglicherweise ebenfalls zeigen.

Zugaufstellung ist ab 12.30 Uhr "in den Weingärten" und teils in der Weingartenstraße. Von dort wird sich der Zug dann in die Innenstadt und auf den Marktplatz schlängeln. Dort findet der stimmungsvolle Faschingskehraus statt. Stadt Eltmann und Faschingskomitee weisen auf verkehrsbedingte Sperrungen und mögliche Einschränkungen für Anwohner und Besucher hin.



Baustelle - kein Witz

Wegen einer Baustelle wird der Zug nicht wie üblich die Kleinhenzstraße und Schottenstraße passieren, sondern den Weg über den Marktplatz und den Steinertsplatz direkt in die Mainstraße auf die gewohnte Strecke nehmen. Ab 13 Uhr wird die komplette Zugstrecke - Weingartenstraße, Dr. Georg-Schäfer-Straße, Marktplatz, Steinertsplatz, Mainstraße, Vorstadt, Landrichter-Kummer-Straße und zurück zum Marktplatz - gesperrt. Am besten wäre es, wenn sich möglichst viele zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt machen. Parkplätze können bis 13 Uhr an Schule/Freibad, Georg-Schäfer-Turnhalle, Hundeplatz, Mainhalbinsel und Tiefgarage angefahren werden. Parken entlang von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen außerhalb der Ortdurchfahrt wird von der Polizei nicht geduldet. gg