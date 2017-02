Faschingsmarkt Höchstadt

von PR-REDAKTION

Der bunte Faschingsmarkt am Sonntag lädt nicht nur große und kleine Narren ein, sondern alle, die sich gern ins Marktgewühl stürzen. Die besondere Note gibt's von Bäckereien, die den Markttag mit frisch gebackenen Krapfen bereichern. Rund um den Marktplatz, in der Hauptstraße und den Seitenstraßen gibt es in und vor den Buden ein vielfältiges Angebot an Pflanzen, Kleidung, Schuhen, Haushaltswaren, Spielzeug, Gartengeräten und mehr. Auch die Geschäfte der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und zeigen nicht nur ihr aktuelles Frühlingsangebot. Beratung und Service in den Höchstadter Läden werden großgeschrieben; die Gäste aus nah und fern werden erfahren, was die Geschäftswelt in Höchstadt alles zu bieten hat.



Partytime

Wird noch etwas für den Fasching benötigt? Eine Veranstaltung jagt die nächste. Erst der Faschingstanz mit "Jump Five" am Montag um 20 Uhr im Kultursaal & Jugendzentrum, dann der große Faschingsumzug um 14 Uhr mit der anschließenden After-Umzugs-Party am Dienstag und letztendlich die große Kinderfaschingsparty der CSU in der Aischtalhalle, ebenfalls um 14 Uhr. Dafür braucht's die entsprechende Ausstattung und wer sich am Sonntag auf die Suche macht, wird sicher fündig.

Tolle Schnäppchen aus der Winterkollektion sind natürlich auch zu haben - der Winter ist bekanntlich noch nicht vorbei! Nicht wundern, wenn auch Cowboys, Yeti-Ritter mit leuchtenden Schwertern, Hexen, Zauberer und andere seltsame Figuren den Weg kreuzen. Kinder wollen doch gerne ihre Faschingskostüme ausführen, denn wie schnell ist am Aschermittwoch alles vorbei.



Straßensperrung

Die Straßen der Innenstadt sind für den Verkehr gesperrt. Generelles Halteverbot besteht ab 5 Uhr morgens bis 18.30 Uhr in der Hauptstraße, der Oberen Brauhausgasse, der Marktbrunnenstraße, der Schranne, der Steinwegstraße, am Marktplatz und Am Graben. Genügend Parkplätze gibt es im Engelgarten und in der Aischaue.

Zum Faschingsumzug am Dienstag werden einige tausend Zuschauer erwartet. Wegen der gesperrten Aischbrücke startet der Zug im Kieferndorfer Weg stadteinwärts, bevor er über die Große Bauerngasse durch das Stadttor auf den Marktplatz fährt. Anschließend dreht der Zug noch eine Runde über die Lindenstraße wieder hin zum Marktplatz. Dort steigt nach dem Zug die große Party. Bei Regen wird in der Fortuna Kulturfabrik weiter gefeiert.

Johanna Blum