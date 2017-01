Fasching mit dem Höpper Elfer

von PR-REDAKTION

Albertshofen zählt ganz klar zu den Faschingshochburgen im Landkreis. Aktiv wie kaum ein anderer Verein steckt der Höpper Elfer aktuell schon mittendrin, im bunten Treiben. Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein freut's. "Die beiden Prunksitzungen und die VdK-Landkreissitzung sind längst ausverkauft", erzählt er. Eine stolze Leistung, wenn man bedenkt, dass 299 Gäste in der Gartenlandhalle Platz finden. Die Besucher lieben den Höpper Fasching einfach - genauso wie dessen Aktive selbst. Über 110 Mitglieder stehen in diesem Jahr wieder auf der Bühne.



Von Männerballett bis Bütt

Tanzmariechen Jasmin König, die Bobberli (der Höpper Nachwuchs), die Mini Höpper, die Wild Boys, die Junioren Garde und die Prinzengarde werden die Besucher ebenso zum Staunen bringen wie die Senk- und Spreitz-Fuß-Hopsers bzw. das Männerballett. In der Bütt stehen in diesem Jahr Emmi Wendemuth (Jugendbütt), die "Schwarze Natascha" alias Nicole Starkmann-Kerres und "Schulbub" Burkhard Klein. Zudem dürfen sich die Gäste auf die "8er Bütt" freuen.

Seit zehn Jahren ist Gimperlein Gesellschaftspräsident - und das Amt kein bisschen müde. "Die Gardemädli halten einen ja jung", scherzt er und erzählt, dass es im Elferrat einen Neuzugang gegeben hat: Norbert Uhl wurde am 11.11. zum neuen Elferrat ernannt. Neu ist auch das Prinzenpaar - zumindest ein Teil davon. Philipp I. (Wenkheimer) hat in diesem Jahr eine neue Hoheit an seiner Seite: Regina I. (Ehrlich).



699 Jahre Albertshofen

Was ziert in diesem Jahr den Sessionsorden 2016/17? Diese Frage entpuppte sich erst als ganz schön knifflig. Im kommenden Jahr feiert der Höpper Elfer sein 33-jähriges Bestehen und die Gemeinde Albertshofen wird 700 Jahre alt. Da bieten sich also gleich zwei Themen an. Aber diesmal... "Wir Narren sind ja gern ein bisschen verrückt", lüftet Gimperlein das Geheimnis. "Wir feiern heuer einfach 699 Jahre Albertshofen." Eigentlich ja auch viel "närrischer" als die 700...

Den Orden hat wieder Ralf Spiegel entworfen. Ihn ziert das Wappen von Albertshofen sowie das Goldene Buch der Gemeinde. "Und ganz klar der Höpper Bock!" lni



Sa, 28. Januar: Höpper zu Gast in Illesheim

Fr, 3. Februar: Generalprobe Höpper

Sa, 4. Februar: 1. Höpper Sitzung (Gast: Himmelstadt)

Sa, 11. Februar: Höpper zu Gast in Himmelstadt

So, 12. Februar: VdK-Landkreisfasching in Höpper (Gast: Knappenesia Sulzbach-Rosenberg und CFZ)

Sa, 18. Februar: 2. Höpper Sitzung (Gast: Zirndorf)

Di, 21. Februar: Prinzenpaartreffen in Erlangen

Fr, 24. Februar: Besuch bei Polizei und BRK; anschl. Ochsenalm in Ochsenfurt

Sa, 25. Februar: Rathaussturm in Würzburg; abends: Höpper zu Gast in Schwand

So, 26. Februar: Faschingsumzug Würzburg

Di, 28. Februar: Landkreisumzug in Volkach

Mi, 1. März: Fischessen im Sportheim