Fasching in Seßlach

Leckeres Wurfmaterial





Große Faschingsparty vor dem Rathaus



Dass die Seßlacher Fasching feiern können, egal bei welchem Wetter, haben sie schon im vergangenen Jahr bewiesen. Getreu dem Motto "bei Sonne kann doch jeder" wurde der Faschingsumzug selbst bei Regen ein voller Erfolg. Es ist also kein Wunder, dass der jährliche Umzug durch die engen Gassen der Seßlacher Altstadt wieder zu den Faschingshöhepunkten der Region zählt.Der 1. Präsident des Faschingsvereins Seßlach, Jens-Peter Scholz, begrüßt am Faschingsdienstag, 28. Februar, traditionell alle Gäste und Ehrengäste um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Zu diesen zählen neben Bürgermeister Martin Mittag auch einige regionale Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Landrat Michael Busch. Gegen 14 Uhr startet dann der Faschingszug vom Geyersberger Tor in Richtung Hattersdorf. Angeführt wird dieser vom Zeremonienmeister Markus Brehm. Im Anschluss folgen die vereinseigenen Gruppen wie Kinder,- Jugend- und Prinzengarde, die Showtanzgruppe Schickendales sowie das Kinderprinzenpaar Luisa II und Jonas I und das große Prinzenpaar Sarah II und Sebastian I. Natürlich dürfen auch die Bürgerwehr und der Elferrat nicht fehlen. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch die neu gegründete Krümelgarde dabei sein.Neben befreundeten Faschingsvereinen aus Maroldsweisach, Meeder, Ebern, Weidach und Coburg können viele Gruppen und Vereine aus der Region bestaunt werden. Auch Ernst Langert, der alljährlich die Weihnachts- und Osterscheune in Hellingen betreibt, und die Kindertagesstätte Seßlach werden wieder dabei sein. Für beste musikalische Begleitung sorgt neben der Seßlacher und Neundorfer Blaskapelle auch die Sambagruppe "Aipale".Die Zuschauer werden in Seßlach mit hochwertigem Wurfmaterial belohnt. Anstatt Bonbons werden leckere Süßigkeiten und kleine Spielsachen verteilt. All dies stellt der Faschingsverein Seßlach den Zugteilnehmern kostenlos zur Verfügung.Außerdem sorgen zwei Bratwurstbuden der örtlichen Metzgerei, ein Stand mit Fischbrötchen und der große Getränkestand des Faschingsvereins während des gesamten Umzuges und im Anschluss für das leibliche Wohl der vielen Gäste.Im Anschluss findet vor dem Rathaus eine große Faschingsparty statt. Für Stimmung wird, wie in den vergangenen Jahren auch, der große Musikwagen der Jugend Seßlach sorgen. Die Altstadt Seßlach wird am Faschingsdienstag von 12 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.faschingsverein-sesslach.de