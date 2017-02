Fasching in Rothenkirchen

von PR-REDAKTION

Die Faschingsgesellschaft Rothenkirchen lädt zum großen Faschingsumzug am Sonntag, 26. Februar, ein. Grünes Licht gibt der Elferrat: Fußgänger und Autofahrer werden genügend Platz haben, um das Spektakel samt Party miterleben zu können.

Faschingsumzug und Party sind eines der größten Straßenfeste im Frankenwald. An jeder Ecke und freiem Plätzchen wird getanzt und geschunkelt, und das schon lange bevor der Express ins Rollen kommt. Nach dessen Eintreffen am Marktplatz herrscht Hochstimmung im gesamten Ort. Was sich an fabelhaften, farbenprächtigen Kostümen und kreativ gestalteten Motivwagen zeigt, sprengt oft jede Vorstellungskraft.



60 Gruppen, mehrere Kapellen

Der "Fluch der Fousanocht", so lautet das Motto der fünften Jahreszeit in Rothenkirchen. Am Sonntag um 14 Uhr nimmt der Gaudiwurm durch Rothenkirchen Fahrt auf, bekannt als größter Umzug in der Region. Verstärkt durch Narren und Faschingsfreunde aus nah und fern werden um die 60 Gruppen und mehrere Musikkapellen am Umzug teilnehmen. Nach dem Umzug treffen sich alle zum großen Finale auf dem neuen Marktplatz, der für ein paar fröhliche Stunden zum Tummel- und Rummelplatz der Narren wird.

11.11 Uhr ist der Startpunkt: Alle Narren können sich bei heißer Faschingsmusik am Marktplatz auf den Umzug vorbereiten. Leckere Bratwürste und zwei Ausschanktheken sorgen für die Grundlage.



Schwerstarbeit

Am Rosenmontag und Faschingsdienstag ist ab 10 Uhr das Vereinsheim des SV Rothenkirchen geöffnet. Der närrische Nachwuchs kommt am Faschingsdienstag auf seine Kosten, wenn ab 14 Uhr im Schützenhaus der Kinderfasching stattfindet. Die Elferräte stehen zum Finale vor Schwerstarbeit, denn sie nehmen gleichzeitig am Welitscher Faschingsumzug teil.



Parken

Die Besucher werden gebeten, rechtzeitig anzureisen und die vor Ort ausgeschriebenen Parkplätze zu nutzen: am alten und neuen Rewe-Markt, am Sportplatz des SVR, beim Autohaus Vetter, bei der Firma Roki-Plast, beim Auto-Service-Center, am Schützenplatz und bei der Kfz-Werkstatt Angles und Geiger. Parkplatz- und Verkehrsregelung werden von der Feuerwehr übernommen. eh