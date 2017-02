Fasching in Neukenroth

von PR-REDAKTION

"Neugrua the Big Apple of Fasching" heißt das Motto des Neukenrother Faschings Clubs NFC. Dieses Thema wird auch den Umzug am 26. Februar begleiten.

Alles ist getan, damit die Narren ihren Tollitäten Johanna II und Johannes II einen würdigen Umzug bieten können. So wird sich am Sonntag ab 13.30 Uhr ein bunter Gaudiwurm durch die Straßen von Neukenroth ziehen. Aus den Stockheimer Ortsteilen haben sich auch etliche Gruppen angekündigt.

Das Prinzenpaar lädt alle ganz herzlich ein. Bestimmt haben sich die Narren allerhand einfallen lassen. Wie in den Vorjahren werden tausende Schnäpse, Bonbons, Süßigkeiten und sonstige trink- und essbare Umzugsgeschenke verteilt. Bremserin Burgl wird dafür sorgen, dass die Zuschauer auch genügend Zeit haben, alles aufzunehmen. Zu den Liedern der Musikkapellen oder der Wagen darf natürlich getanzt werden.

Bereits Vormittags werden die Grillfreunde "Hubertus" am Dorfplatz das traditionelle "Angrillen" darbieten. Nicht nur, dass der Prinz aus ihren Reihen kommt. Gemunkelt wird, dass sie ihr 500. Jubiläum feiern. Aber auch nach dem Umzug feiern die Narren in Neugrua feucht-fröhlich weiter. In der "Filser-Bar" im Innenhof der Gastwirtschaft Fillweber, am Dorfplatz am "Notversorgungsstand", der bereits ab 13 Uhr geöffnet sein wird, und in den Neukenrothe Gastwirtschaften werden alle gut bewirtet.



Schlagerparade

Die fünfte Jahreszeit wird fast schon den ganzen Monat lang gefeiert. Am Freitag, 24. Februar, können die Narren die Gastwirtschaft Eidloth bei "Binci und den wilden Weibern" zum Anbohren des "Big Apple" nutzen. Am Sonntag nach dem Faschingsumzug ist ab 20 Uhr in der Zecher-Halle die "deutsche Schlagerparade" die Kultveranstaltung schlechthin. Am Faschingsdienstag gibt es beim Rathaussturm ab 15 Uhr den Kehraus. Dabei wird die Faschingssaison noch einmal lustig aufgearbeitet und die Narren verabschieden sich bis zur nächsten Faschingssaison.



Umleitung

Bitte daran denken, dass die B 85 mindestens eine ganze Stunde gesperrt sein wird. Die Umleitung erfolgt durch die Polizei. Parkplätze stehen an der Zecher-Halle zur Verfügung. Joachim Beez