Energiemesse und Tag der offenen Tür

von PR-REDAKTION

Wenn es um Komplettbäder, Wellness, Sanitär und Umwelttechnik geht, ist die Firma Wagner Haustechnik in Schönbrunn gut aufgestellt. Seit 1984, sprich seit nunmehr bereits 33 Jahren steht das Unternehmen für Qualität, Leistung und Top-Service. Anlässlich der Modernisierung und Umgestaltung seiner Ausstellungsräume, lädt Wagner Haustechnik nun zum Tag der offenen Tür am Samstag, 22. April, 9 bis 15 Uhr, auf dem Betriebsgelände in der Reundorfer Straße 23 ein.

Beratung, Planung, und Realisierung liegen bei Wagner Haustechnik in einer Hand. Diesen Vorteil wissen Kunden seit Jahrzehnten zu schätzen. Freundlichkeit und ein Top-Service sind für Geschäftsführer Frank Wagner und sein Team keine leeren Phrasen, sondern werden gelebt. Wenn es darum geht, den Traum eines neuen Bades oder die Installation einer modernen Heizungsanlage mit dem Kunden in die Tat umzusetzen, stehen sie bereit.



Viele Gestaltungsmöglichkeiten

Doch bekanntlich ist alle Theorie grau. Die neu gestalteten Ausstellungsräume von Wagner Haustechnik vermitteln anschaulich die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Badezimmer, Haustechnik und Sanitär sowie Heizungsbau und Umwelttechnik. Die jetzige Ausstellung ist ausgestattet mit moderner großflächiger Fliesenoptik sowie neuen Lichteffekten und Farbmustern, unter Anwendung aller gängigen Putz- und Spachteltechniken. Wagner Haustechnik bedankt sich bei Fliesentechnik Lunz, Bad Staffelstein, und Malergeschäft Gernert, Wolfsdorf, für die gelungene Mitwirkung bei der Umgestaltung. Beim Tag der offenen Tür können sich die Besucher in gemütlicher Atmosphäre informieren und fachkundig beraten lassen.

Wagner Haustechnik entwickelt sich stets weiter. Außerdem pflegt das Unternehmen ein konstruktives Miteinander mit anderen Firmen. Davon zeugt auch die sicher sehr interessante "Energiemesse", die Wagner Haustechnik am Tag der offenen Tür zusätzlich ausrichtet. Die dabei mitwirkenden Unternehmen sind ebenso wie Wagner Haustechnik am "Puls der Zeit": So wird die Firma Buderus mit einem Infomobil vor Ort sein, ebenso Wolf Heiztechnik. Begutachtet werden können außerdem Hybrid-Autos von Toyota, Elektrofahrzeuge der Versionen "E-Up" und "E-Golf" sowie E-Bikes von "Mr. Bike".



Autogrammstunde mit Maodo Lo

Die Kundschaft profitiert von der Erfahrung des "Chefcoachs" Frank Wagner und seinen Mitarbeitern. Wenn eine qualitativ hochwertige "Bad-Oase" realisiert wird, kommt enormer Teamgeist zum Tragen. "Mit einem guten Betriebsklima macht allen die Arbeit natürlich auch viel mehr Spaß", weiß der Geschäftsführer. Auf dem sportlichen Parkett ebenso viel Ehrgeiz beweist Maodo Lo von Brose Bamberg. Um 13 Uhr erwartet die Besucher als besondere Überraschung eine einstündige Autogrammstunde mit dem 24-Jährigen. Seit vergangenem Jahr geht Maodo Lo für die Domstädter auf Korbjagd. Mario Deller



Tag der offenen Tür

Schauen, sich informieren und ein Basketballstar zum Anfassen - es gibt viele Gründe beim Tag der offenen Tür bei Wagner Haustechnik vorbeizuschauen. Informationen zum vielfältigen Leistungsangebot des Unternehmens finden sich auf www.wagner-staffelstein.de. Geöffnet hat das Unternehmen montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr. Gerne können unter 09573/ 5539 individuelle Beratungstermine vereinbart werden.