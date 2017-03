Ein Programm, so bunt wie der Frühling

von PR-REDAKTION

Die Vorbereitungen für den "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 12. März , in den Iphöfer Gewerbebetrieben laufen auf Hochtouren. Einige Betriebe des Iphöfer Gewerbegebietes Alte Reichsstraße, der Bahnhofstraße und der Altstadt starten von 11 bis 17 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm in die Frühlingssaison.

Neben der Präsentation der eigenen Betriebe haben sich die Unternehmen Gäste eingeladen, die das Programm unterhaltsam, dekorativ und kulinarisch abrunden.

So können die Besucher die Trends 2017 aus den Bereichen Haus, Handwerk, Forst und Garten, Camping, Kunst und Radsport entdecken und die leckeren Essensangebote wie Pilzpfanne, Bratwurst und Currywurst, Schweinerollbratenmit Klößen und Salat, Kaffee, Kuchen, Waffeln und Crêpes genießen. Natürlich gibt es auch wieder ein Kinderprogramm, Vorführungen, Gewinnspiele und spezielle Sonderangebote zum Start in den Frühling.

In der Karl-Knauf-Halle lädt der Kreis der "kreativen Frauen" von 10 bis 17 Uhr zum Per.la Donna Markt ein. Das Angebot ist bunt und reicht von Töpferware, Schmuck, Frisuren und Kosmetik, Näharbeiten, Versicherungen und Lebensberatung bis hin zu Patchwork und vielem mehr.

Weitere Informationen: Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, Iphofen, Tel. 09323/870306, Fax: 870308, Email: tourist@iphofen.de, www.iphofen.de red



Firma Rüttger

Die Firma Rüttger zeigt beim Tag der offenen Tür eine große Auswahl an Neuheiten und Trends rund ums Thema Fußbodenbau, Bedachungen und Raumausstattung: Estrich-Asphalt, Zementestrich, Fließestrich, Beschichtungen, Parkett, Design- & PVC-Beläge, Teppichboden, Gardinen und Heimtextilien, Polsterei und Sonnenschutz. Außerdem erwartet die Gäste eine Rabattaktion. Im Gardinenladen in der Bahnhofstraße holen sich die Besucher Ideen für ein schönes Zuhause. Zum Service gehört Beraten, Vermessen und Anfertigung nach Maß im eigenen Nähstudio. Die Firma Rüttger Bedachungen präsentiert sich wieder am Gelände in der Alten Reichstraße 20. Mit einem Imagefilm und einer Bildpräsentation stellt sich Rüttger seinen Besuchern vor. Für die Kinder gibt es Gasluftballons und ein Minitrampolin und ab 13 Uhr Kinderschminken. Die Tanzgruppe der Iphöfer Stücht tritt auf und bei einem Gewinnspiel warten tolle Preise. Die Verlosung ist um 17 Uhr im Bodenfachmarkt. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt - mit Mittagstisch von Käppners Erlebnisbauernhof sowie Kaffee und Kuchen der Bäckerei Söder. Außerdem auf dem Firmengelände: Firma Rossel (Holzverarbeitung), Hartmann-Energiecenter-Franken (Fenster, Haustüren, Rolladen, Insektenschutz) und Firma Riedel (Tortechnik).



Von der Tann

Nicht nur Schauen, sondern auch Anfassen und Austesten ist bei der Firma Von der Tann am verkaufsoffenen Sonntag, 12. März, angesagt. Die Haaga Kehrmaschine ist nur eines von vielen Geräten, die an dem Tag nach Belieben ausprobiert werden dürfen. Seilklettertechnik ist um 14 Uhr Thema, wenn es um fachgerechte Baumpflege geht. Und auch die Unkrautbekämpfung kommt am Sonntag nicht zu kurz. Kleine und große Gäste können sich auf der Modell-Baustelle austoben. Zudem lockt ein Gewinnspiel - und jede Menge Leckereien. Ein Ausflug also, der sich sicher lohnt.



Zweirad Herrmann

Alle aktuellen E-Bike-Modelle von Hercules sind am Sonntag bei Zweirad Herrmann auf einen großen Truck geladen und laden zum Anschauen und Probefahren ein. Dazu gibt es alle Infos über Antriebsysteme und deren Technik. Außerdem warten die neuesten CUBE-Modelle - mit oder ohne zusätzlichen Antrieb. Ganz aktuell ist zum Beispiel die elektronische Schaltung im Reaction GTC ONE: ein exklusiver Carbonrahmen, gekoppelt mit der elektronischen Shimano Di2 Technologie. Zu all der Information gibt es Kaffee und Kuchen, Bratwürste, Currywurst und Pilzpfanne. Die Kinder werden mit Waffelbacken unterhalten.