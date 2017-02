Büttenabende und Kinderfasching in Steinberg

von PR-REDAKTION

Die "Staaberche Fousanocht" biegt in die närrische Zielgerade ein. Bereits zum 33. Mal finden die beiden großen Büttenabende statt, ein rund fünfstündiges Feuerwerk des Frohsinns von Steinbergs närrischer Elite. Am Sonntagnachmittag geht das närrische Zepter an den Nachwuchs, der dem Kinderumzug und der sich anschließenden Faschingsgaudi des Musikvereins Steinberg entgegenfiebert. Zentrum des närrischen Treibens ist die Kronachtalhalle.

Die Vereinsgemeinschaft Steinberg - um ihren Vorsitzenden Alexander Öhring sowie Faschingsbeauftragten Herbert Agel - hat alle närrischen Kräfte mobilisiert, um ihre Gäste mit einem Programm der Superlative zu begeistern. Einlass für die Büttenabende ist jeweils um 18 Uhr. Für die Einstimmung sorgt ab 18.30 Uhr der Musikverein, bevor um 19 Uhr die Büttenabende beginnen. Auf der Bühne werden sich viele junge und junggebliebene Narren ein Stelldichein geben und mit mitreißenden Tanz- und Gesangseinlagen, lustigen Sketchen sowie den berühmt-berüchtigten Büttenreden bestens unterhalten.



Mehrere Premieren

Freuen dürfen sich die Gäste auf gleich mehrere Premieren. Während Ramona mit einer Märchenerzählung der etwas anderen Art die Lacher auf ihrer Seite haben wird, kommt der Sketch von Nina & Anna ohne Worte aus. Man darf also gespannt sein - ebenso wie auf den gespielten Witz von Silke & Andre. Wieder mit dabei sind - nach den begeisternden Premieren im Vorjahr - das erste Solo-Tanzmariechen in der Geschichte der "Staaberche Fousanocht", Gina Wagner aus der Schäferei, wie auch die erste Eibenberger Feuerwehrkapelle. Nach Art der Altneuhauser Feuerwehrkapell'n werden die tüchtigen Kameraden kein Blatt vor den Mund nehmen und sicherlich das ein oder andere über ihre Staaberche Nachbarn zu berichten wissen. Auch die Amtskollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg haben eine Kracher-Einlage in petto.



Tagesschau der Fotofreunde

Ein echtes Highlight ist der Auftritt der Prinzengarde. Auch die jüngsten Akteure - die "kleinen" Tanzmariechen und die Kinderturngruppe des TSV - fiebern ihren Auftritten entgegen.

Mit Sicherheit ein Top-Act wird der Auftritt von RMG sein - alias Ralf Eidloth, Christian "Mücke" Engelhardt und Sebastian "Grieser" Baierlipp. Bereits Kultstatus besitzt die Tagesschau der Fotofreunde Steinberg, die - wie auch die Galionsfigur der "Staaberche Fousanocht", "Der Heilignschrubber" (Christian Eidloth) - mit trockenem Humor manch kleinere, aber auch größere Sünden und gut gehütete Geheimnisse der Dorfbewohner aufdecken wird.

Gespannt sein darf man auch auf den Auftritt der Showtanzgruppe sowie Silkes Büttenrede. Bereits im vierten Jahr in Folge wird Adam Michnik mit seinen Trommlern einen lautstarken Schlusspunkt setzen. Natürlich haben auch weitere Ehrengäste sowie das amtierende Steinberger Prinzenpaar - Silja I. und Jan I. - ihr Kommen angekündigt. Durch das Programm führen Alex und Carina Jakob, während Tambourmajor Sebastian Scherbel das Geleiten der Akteure zur und von der Bühne obliegt. Faschings-Präsident ist wiederum Wolfgang Förtsch. Nach dem offiziellen Teil wird sowohl am Freitag als auch Samstag mit DJ-Musik bis in die Morgenstunden hinein weiter gefeiert.



200 Jahre Musikverein

Der Faschings-Orden ist dem Musikverein Steinberg gewidmet, der sein 200. Jubiläum feiern kann.

Entworfen wurde er vom Grafiker Tobias Öhring, der auch das moderne Bühnenbild mit allerhand lustigen Gesellen gestaltet hat.



Kinderfasching

Am Sonntagnachmittag lädt der Musikverein Steinberg alle kleinen und großen Narren zum Kinderfasching in die Kronachtalhalle ein. Diese werden vorher - um 13.30 Uhr vom Treffpunkt in der Grieser Straße aus startend - in einem bunten Gaudiwurm zur Halle ziehen. Begleitet werden sie dabei vom Elferrat, der großen und kleinen Prinzengarde, dem Prinzenpaar und natürlich den Musikern selbst. Am Rosenmontag geht es beim "FRACKsausen" im Gasthaus "Zum Frack" zum närrischen Schlussspurt noch einmal rund. hs