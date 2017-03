Brunnenmarkt und Automeile in Coburg

von PR-REDAKTION

Wenn der Frühling vor der Tür steht, lässt es sich wunderbar durch die Coburger Innenstadt flanieren und in Ruhe schauen und shoppen. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in den Gassen und rund um die Plätze der Stadt geöffnet. Ob Mode, Schmuck, Bücher, Geschenke oder gar eine Reise - am verkaufsoffenen Sonntag haben vor allem Familien ausgiebig Zeit, um das große Angebot in der Innenstadt zu nutzen. Viele österliche und frühlingsfrische Trends sowie besondere Aktionen, speziell zum verkaufsoffenen Sonntag, versprechen einen abwechslungsreichen Nachmittag.



Coburger Automeile

So manche Frühlingsneuheit präsentiert sich mit blinkendem Chrom und glänzendem Lack. Auf der großen Coburger Automeile, von der Ketschengasse bis in den Steinweg, zeigen dreizehn Autohäuser aus Coburg und der Region mehr als 100 aktuelle Modelle von über zwanzig Marken. Zum Anschauen parat stehen Sportflitzer und Stadtautos, ebenso wie Familien-Vans und Elektroautos. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!



Karussell für die Kinder

Inspirationen für die Freizeit findet man in der Spitalgasse bei den Infoständen sowie am Markt. Für die Kleinen steht auf dem Markt außerdem das Kinder-Karussell bereit und rund um das Albert-Denkmal laden die Coburger Gärtnereien traditionell zum kleinen österlichen Markt ein. Hier lassen sich die ersten Frühlingsboten in Form von Blumen und Kräutern, Gestecken und Kränzen erstehen. So kann man beim Bummeln gleich die Gelegenheit nutzen und für sich und andere den österlichen Schmuck heraussuchen.



Bunte Brunnenstraße

Seit 17 Jahren gibt es keinen Brunnenmarkt ohne die bunte Brunnenstraße. Dazu werden die Coburger Brunnen, bevor sie nach der Winterpause wieder Wasser speien dürfen, von Kindern und Jugendlichen mit viel Fantasie liebevoll geschmückt. Viele Schulen, Kindergärten und Coburger Einrichtungen waren auch dieses Jahr wieder kreativ und bastelten, werkelten und gestalteten Ideen und Schmuck für zehn innerstädtische Brunnen. Unterstützt wurden sie vom städtischen Grünflächenamt, vielen Gärtnereien und Floristikhändlern der Stadt sowie Paten aus dem Handel und weiteren eifrigen Helfern. Für so viele fleißige Hände sind Citymanager Jörg Hormann und sein Team sehr dankbar, da der Aufbau des Brunnenschmucks viel Einsatz erfordert.



Mitmachen, bewerten und gewinnen

Drei Wochen lang, bis zum 21. April, stimmen die aufwendig und fantasievoll gestalteten Brunnen die Bürger und Gäste der Vestestadt auf den Frühling ein. Im Programmflyer ist der Verlauf der Brunnenstraße aufgeführt. Alle Brunnen werden, wie jedes Jahr, von einer Jury bewertet und die interessantesten Dekorationen werden prämiert. Das Citymanagement der Stadt Coburg fordert außerdem alle Besucher der Innenstadt dazu auf, ihren persönlichen Lieblingsbrunnen zu wählen. Unter allen Teilnehmern werden drei Geschenk-Gutscheine verlost. Der Brunnen mit den meisten Stimmen erhält einen gesonderten Publikumspreis. Ein Besuch der Brunnenstraße mit ihren zehn Brunnen ist also ein interessanter wie auch lohnenswerter Stadtspaziergang, nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag.



Kostenlos Parken

Am 2. April stehen die Parkhäuser Albertsplatz, Mauer, Post, Zinkenwehr und der Parkplatz Anger von 12 bis 18 Uhr kostenlos zur Verfügung. Das kostenfreie Parken im Parkhaus der HUK-Coburg in der Kanalstraße ist ebenfalls ab 12 Uhr möglich.