Beste Stimmung in Drossenfeld

von HORST WUNNER

Wenn Bürgermeister Harald Hübner am Samstag, 8. Juli, um 18,30 Uhr, das 33. Drossenfelder Straßenfest eröffnet, dann ist wieder beste Stimmung angesagt im revitalisierten Ortskern, entlang der Ledergasse, auf dem Gelände des Bräuwercks und am Markt-und Schlossplatz. Ein großes Musikprogramm und gutes Essen und Trinken machen den Besuch - man erwartet Gäste aus der ganzen Region - wieder zum Vergnügen.

Lautstark geben die Böllerschützen am Samstag den Startschuss für die drei Tage bis Montag, 10. Juli, dann kann getanzt, geschwoft und das leibliche Wohl gestärkt werden. Bands wie "CJ & The Sunshine Gang" und "Hoffy & Friends" heizen ein, die "Bruno Truthahn Combo" spielt im Bräuwerck auf, und in der Garage Pöhner ist "DJ 90er Party" angesagt. Posaunenklänge und die Band "Hauptsache" umrahmen den Gottesdienst am Sonntag früh unter der Linde im Bräuwerck-Areal, später um 16.30 Uhr wird in der Kirche das Musical "Mönch Luther" mit dem Sunshine-Chor und dem Kinderchor zelebriert.

Draußen spielt der Musikverein Neudrossenfeld/Altenplos zum Frühschoppen auf, ab 14 Uhr gastieren die "BIG Band" des GCE Bayreuth und ab 18 Uhr "Phil & Hardy", "The Brassbound Rockets", TUSH" und die "Safaris".

Die Akkordeongruppe Neudrossenfeld präsentiert sich gleichfalls in voller Blüte zu ihrem 25-jährigen Jubiläum. Musik also in Hülle und Fülle, für jeden Geschmack etwas. Es darf auch getanzt werden.

Der Montag klingt wie gewohnt in der "Kult-Garage" am Ende der Ledergasse aus, ebenfalls mit Musik: Kinderkaraoke und mit DJ "Ron". Die Stimmung dort ist echt super. Und der Marktplatz ist auch an diesemTag nochmals musikalischer Treffpunkt, wenn "Die jungen Schlawiner" die Gäste unterhalten.

Am Straßenfest sollte man die Küche daheim einmal schonen und im Freundeskreis genüsslich speisen. Die Vereine haben sich viel Mühe gegeben, bieten vom Quarkbrot über saure Bratwürste bis zu Gegrilltem an; Kaffee, Kuchen, Cocktails und ein Weinstand locken. Pino wartet mit Sizilianischem auf, im Bräuwerck ist bereits ab Donnerstag Kerwa mit Schlachtschüssel.

Gemütlich sitzen, miteinander reden und neue Freundschaften schließen, gehören auch zu den drei Tagen. Idyllische Ecken sind leicht zu finden. Aber auch genügend weitere Abwechslung: Lagerfeuerromantik im Kirchhof, Oldtimer-und Traktor-Show am Schlossplatz, Schnellzeichner Klaus Häring neben dem Bräuwerck und Auftritte der Mohrenwäscher Bayreuth und der TSV-Mutter-und-Kind-Turngruppe.

Also, es gibt allen Grund am Wochenende Neudrossenfeld einen Besuch abzustatten, Das schöne Dorf im Rotmaintal freut sich auf viele Gäste. h.w.