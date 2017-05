Backofenfest Katzenbach

von PR-REDAKTION

Der Musik- und Heimatverein Katzenbach e.V. veranstaltet seit vielen Jahren jedes Jahr Ende April bzw. Anfang Mai sein traditionelles Backofenfest. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Vom 6. bis 8. Mai wird der Gemeindebackofen an der Kirche angeheizt, aus dessen Inneren fleißige Bäcker köstliche lokale Spezialitäten hervorzaubern. So zum Beispiel den traditionellen "Katzemicher Plootz", dessen Besonderheit die durchgedrückten Kartoffeln im Belag sind. Der Katzemicher Plootz hat mittlerweile viele Fans und wird am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr im Straßenverkauf angeboten.

Gebacken werden an beiden Tagen auch Zwiebelplootz und Plootz mit verschiedenen Früchten bzw. Schnittlauch nach einem althergebrachten Katzemicher Rezept. Die sogenannten Plootzfrauen bereiten den Plootz zu, schmieren und belegen und die Bäcker vollenden dann das leckere Werk.



Musikalisches Rahmenprogramm

Auch ein umfangreiches -natürlich musikalisches - Rahmenprogramm hat der Musik- und Heimatverein Katzenbach e.V. auf die Beine gestellt. Am Samstagabend ab 19.30 Uhr werden die Rucksack-Musikanten aus Waldfenster aufspielen und in einer Art "Wirthaussingen" zum Mitsingen auffordern. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen im Festzelt. Ab 11 Uhr - kurz vor dem Mittagessen - spielen die Altstars des Musik- und Heimatvereins Katzenbach zur Unterhaltung auf. Da sich der Verein neben der Brauchtumspflege vor allem der Ausbildung von Jungmusikern verschrieben hat, übernehmen verschiedene Jugendorchester ab 14 Uhr den musikalischen Part. Der Juniorexpress Katzenbach - das Nachwuchsorchester des Vereins -, die Bläserklasse Urspringen und das Jugendblasorchester Zeitlofs zeigen dann ihr Können. Ab 18 Uhr unterhält der Musikverein Kothen.

Am Montag klingt das Fest um 17 Uhr mit dem traditionellen Kesselfleischessen aus. Ab 18.30 Uhr sorgt der Musikverein Stangenroth für den musikalischen Ausklang. Der Erlös des Festes kommt der Ausbildung der Jungmusiker zu Gute. red