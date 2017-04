BBC Coburg feiert die Meisterschaft

von PR-REDAKTION

Vor etwas mehr als einem halben Jahr fieberten Fans und Team der Heimpremiere des BBC Coburg in der 1. Regionalliga Südost entgegen. Der Mitaufsteiger aus Bad Aibling sollte die Coburger Hitze spüren, doch bereits vor dem Tip-off waren dunkle Wolken über der Spielstätte aufgezogen. Die Witterungsverhältnisse hatten Symbolcharakter, denn auf dem Feld gelang anschließend nur wenig und die Gäste nahmen verdient beide Punkte mit ins Alpenvorland. Die Überschriften der Presse enthielten damals Worte wie "Ernüchterung" und "Heimpleite".

Es war abzusehen, dass diese Niederlage den weiteren Rundenverlauf prägen würde. Doch in welche Richtung würde das Pendel ausschlagen? Die Mannschaft beantwortete diese Frage zügig und eindrucksvoll: Nach einem souveränen Heimsieg gegen Schwabing demontierte der BBC 14 Tage später auswärts den hoch gehandelten Aufstiegsaspiranten Vilsbiburg. Wenn Bad Aibling der Wachmacher war, war Vilsbiburg die Initialzündung - der geniale Coup, der auch dem Letzten klarmachte, was in dieser Saison möglich sein könnte.



Unterstützung durch die Fans

Initialzündung für das spielende Personal, aber auch für Anhängerschaft und Umfeld, denn von diesem Tag an stand die gesamte BBC-Familie enger zusammen denn je. Auftritte in der Fremde hatten angesichts der phantastischen Unterstützung durch Heerscharen mitgereister Fans Heimspielcharakter. Selbst die zweite Saisonniederlage in Treuchtlingen war lediglich eine Art Betriebsunfall, der im Rückspiel vor über 1500 Zuschauern standesgemäß korrigiert wurde.

Derzeit lacht über der Vestestadt die Sonne, zumindest wenn man der Wettervorhersage Glauben schenkt. Im übertragenen Sinne allemal, denn der BBC Coburg hat das Basketball-Feuer kräftig angeheizt. Meister als Aufsteiger - ein sensationeller Erfolg! "Bei dem Etat eine reine Pflichtübung", monieren die Neider, aber das ist noch nicht einmal die halbe Wahrheit.

Das starke Coburger Kollektiv ist Meister geworden. Sie haben die Körbe geworfen, haben die Mannschaft vorbereitet, haben Würstchen verkauft, Kuchen gebacken, die Banden aufgestellt, die Statistiken eingegeben, die Rahmenbedingungen geschaffen, die Stimmung angeheizt und die Spieler angefeuert - dafür "bedunkt" sich das gesamte Team bei sich selbst und bei den Nächsten, denn alle haben ihren Beitrag geleistet. Und das Team wird auch in der 2. Bundesliga Pro B gemeinsam dafür sorgen, dass die Gegner die Hitze zu spüren bekommen.



Die Meistermannschaft

#3 Yasin Turan "Der Balldieb": Bester "Bälleklauer" mit über drei Steals auf 40 Minuten gerechnet

#6 Eividas Molosciakas "Das Gehirn": Korbvorlagen/Spiel

#8 Jonny Tritscher "Der Rookie": Jahrgang 1996, das Nesthäkchen

#10 Sasa Gligorovic "Der Veteran": Jahrgang 1987, der "Alterspräsident"

#11 Michael Herold "Der Freiwurfspezialist": 100 Prozent-Quote von der Linie (10 Versuche/10 Treffer)

#13 Fabian Franke "Die Konstante": In 20 von 21 Partien zweistellig gepunktet

#14 Manuel Imamovic "Die Kampfmaschine": knapp zwölf Fouls/Spiel auf 40 Minuten gerechnet

#18 Andreas Albus "Der Kapitän": einfach ein zu 100 Prozent geiler Typ

#20 Jordan Burris "Der MVP": Die meisten Punkte, die meisten Rebounds, die meisten Dreier, die meisten Dunks

#21 Steffen Walde "Der Scorer": Neun Spiele mit 20 oder mehr Punkten

#22 Daniel Eisenhardt "Die Effizienz": 71,4 Prozent Feldwurfquote, Topwert in der Liga

#25 Kevin Eichelsdörfer "Der Scharfschütze": 39 Prozent Dreierquote, seit Mitte Februar gar 55 Prozent

#26 Sebastian Wyczisk "Der Rebounder": zwölf Rebounds/40 Minuten

#91 Daniel Stawowski: sechs Spiele mit vier Assists oder mehr

Simon Bertram "Der Erfolgsgarant": 90 Prozent Siegquote in Spielen aller Wettbewerbe