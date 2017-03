Ausbildungsbörse Herzogenaurach

von PR-REDAKTION

Zur 16. Ausbildungsbörse am Samstag, 25. März, 10.30 bis 14 Uhr, in der Dreifachsporthalle des Gymnasiums Herzogenaurach, Burgstaller Weg 20, lädt der Landkreis ein. "Bildung und Ausbildung sind die Wegbereiter für eine erfolgreiche berufliche Zukunft", erklären dazu Landrat Alexander Tritthart und Bürgermeister German Hacker.



Mehr als 80 Betriebe

Welchen hohen Stellenwert Ausbildungsplätze haben, beweisen die mehr als 80 Betriebe, Organisationen und Berufsfachschulen, die sich angemeldet haben. Sie alle stellen vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten vor und geben Praxishilfen sowie Bewerbungstipps zur richtigen Berufswahl. Interessierte Jugendliche können unverbindlich Kontakt zu den Ausstellern aufnehmen, sich einen Überblick über verschiedene Berufe verschaffen und sich über noch offene Ausbildungsplätze fürs Jahr 2017 informieren.

Mit der Ausbildungsbörse des Landkreises soll den Schülerinnen und Schülern sowie der Wirtschaft eine Plattform geboten werden. Damit sollen für künftige Generationen Perspektiven geschaffen und lokale Netzwerke aufgebaut werden, denn zukunftsweisend aktiv zu sein sichert Standortqualität. Die Ausbildungsbörse bietet allen Unternehmen und Berufsfachschulen die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren und Werbung für sich und ihre Ausbildungsplätze zu machen.



Last-Minute-Ausbildungsplätze

"Bei der diesjährigen Ausbildungsbörse wollen wir Jugendlichen die Möglichkeit verschaffen, einen Überblick über die verschiedensten Ausbildungsberufe zu erlangen und mit den ausbildenden Betrieben, Institutionen und Berufsfachschulen in Kontakt zu treten. Außerdem werden Jugendliche, die noch in der Ausbildung stehen oder bereits eine abgeschlossene Ausbildung haben, als Gesprächspartner für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Auch in diesem Jahr wird es wieder einige der begehrten Last-Minute-Ausbildungsplätze noch für das Ausbildungsjahr 2017 geben. Besonders freuen sich natürlich die Herzogenauracher Gastgeber und wünschen den Ausstellern sowie den Besucherinnen und Besuchern erfolgreiche Kontakte und aufschlussreiche Gespräche", schreiben Landrat Alexander Tritthart und Bürgermeister Dr. German Hacker in ihrem Grußwort.

Die Organisation der Ausbildungsbörse liegt wie immer beim Landratsamt. Es arbeitet eng mit den teilnehmenden Firmen, Ausbildungsbetrieben, Organisationen und Berufsfachschulen sowie der Berufsberatung zusammen.



Ausgewiesener Wirtschaftsstandort

Als starker Partner in der Region lässt sich der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit seinen 25 Gemeinden und mittlerweile mehr als 130 000 Einwohnern treffend charakterisieren. Die Zugehörigkeit zur Metropolregion Nürnberg und somit die Zugehörigkeit zur von der Europäischen Union definierten Gateway-Region bietet eine hervorragende Ausgangssituation als Wirtschaftsstandort.

Die Metropolregion Nürnberg ist eine der beiden Regionen in Deutschland, die als grundlegend für den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zu Osteuropa angesehen werden. Die Zukunftsprognosen für den Landkreis sind günstig aufgrund der weiterhin guten Perspektiven im ländlichen Raum am Rande von Ballungsräumen. Der Landkreis wird deshalb auch künftig die enge Partnerschaft mit Erlangen, Nürnberg, Fürth und den angrenzenden Landkreisen in der Metropolregion Nürnberg pflegen.



Speis und Trank

Die Fleischer-Innung Erlangen sorgt zusammen mit dem Team der Staatlichen Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt für das leibliche Wohl der Messebesucher. Die Bäcker-Innung rundet dieses Angebot mit Backwaren ab.

Richard Sänger