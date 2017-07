Altmain-Weinfest in Sand am Main

Parkplätze





Zum größten Weinfest Ostunterfrankens werden auch in diesem Jahr tausende von Besuchern aus dem Landkreis Haßberge, den angrenzenden Landkreisen in Unter- und Oberfranken sowie Thüringen erwartet. Weil Sicherheit großgeschrieben wird, wird erstmals eine Sicherheitspauschale verlangt.Der Festplatz am Altmain inmitten der Winzergemeinde trägt mit seinen Stein-Terrassen, den schattenspenden Bäumen sowie dem Rotweingarten zur idyllischen Atmosphäre des Weinfestes bei. Besonders romantisch wird es in den Abendstunden, wenn bunte Lichter den Festplatz in ein zauberhaftes Lichtermeer verwandeln. Die Besucher können auf kurzen Wegen die Speise- und Getränkestände erreichen. Gleiches gilt für die modernen, sauberen WC-Anlagen, die vom Wartungspersonal ständig gereinigt werden.Separate Behinderten-Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe des Festgeländes ausgewiesen. Alle anderen Besucher, die mit dem Auto kommen, finden reichlich Parkplätze in den Straßen der Sander Neubaugebiete, alle nur wenige Minuten vom Festplatz entfernt. Der Parkplatz "Kleingartenanlage" ist für Busse reserviert. In unmittelbarer Nähe zum Festplatz ist für Radfahrer ein Fahrradhof eingerichtet.Die Weinkarte bietet eine Auswahl aus 37 Weinen der Sorten Müller-Thurgau, Silvaner, Regent, Portugieser, Sommerrotwein, Dornfelder und Rotling.Am Abt-Degen-Hügel werden 30 exzellente Weine, u. a. der alkoholfreie Bacchus sowie Bio-Weine angeboten. Qualitativ hochwertiger Sekt, Rivaner Gold, Schwarzriesling Rot u.v.m. ergänzen die Weinkarte. Cocktails erfreuen sich großer Beliebtheit, es gibt deshalb frisch gemixte Getränke in verschiedensten Varianten, natürlich auch ohne Alkohol.Der Bar-Bereich ist neu gestaltet worden. Integriert wurde eine WC-Anlage. Der Sicherheitsdienst wird die Bar überwachen, vorgesehen ist eine Eingangskontrolle. Ausgeschenkt werden auch viele verschiedene Biere - vom Alkoholfreien bis zum Festbier - von der Brauerei Göller aus Zeil. Groß ist auch das Angebot an Säften.Bratwurst, Riesenbratwurst, Steak, Schnitzel, Fisch, Käse, Hamburger, Currywurst, Pommes, Champignons, Gyros, Nudelgerichte, verschieden belegte Laugenstangen, Rettich, Käsewürfel und Käse-Knusperstangen - der Speisezettel nimmt fast kein Ende. Auch vegane und vegetarischen Speisen, Flammkuchen und Crepes sind im Angebot.Beim Mittagessen am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr gilt: Solange der Vorrat reicht. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Angeboten werden Rehbraten mit Blaukraut und Klößen, halbe Ente mit Wirsing und Klößen, Winzerschnitzel mit Spätzle in Weinschaumsoße, Schäuferla mit Klößen und Sauerkraut, Rindfleisch mit Kren, Spätzle/Kloß mit Soße, geschmorte Ochsenbäckchen mit Cranberry-Rahmsoße sowie vegane und vegetarische Gerichte. Fischgerichte gibt es am Fischstand. Es unterhält das Ensemble "Scharfes Blech" des Blasorchesters Sand. Zusätzlich sind, aber nur am Montag ab 17 Uhr, die gegrillten Altmain-Haxen mit Kloß, Soße, Sauerkraut und Schinkenwürfeln im Angebot. Wer Süßes mag, wird an der Kaffee-Bar fündig.Dort stehen viele selbstgebackenen Kuchen, Obstkuchen, Torten und Sander Käsekuchen bereit. Wer Kaffee nachgeschenkt haben möchte, bekommt diesen zum reduzierten Preis.Die Eröffnungsfeier steigt auf dem Dorfplatz mit dem Empfang durch die Gemeinde Sand. Im Anschluss werden die Ehrengäste zum Festplatz ziehen. Mit dabei sind die Abt-Degen-Weintal-Weinprinzessin Elisabeth Goger, die Sander Weinprinzessin Anna-Lena Gottschalk, die Symbolfigur Abt Degen Richard Schlegelmilch, Bierprinz Sebastian Gocker und weitere fränkische Weinprinzessinnen.Nach den Begrüßungsliedern der Kinder aus beiden Sander Kindergärten wird gegen 16 Uhr das 28. Sander Altmain-Weinfest von Bürgermeister Bernhard Ruß und weiteren Ehrengästen eröffnet.Im Anschluss an die Eröffnungsfeier findet für die Kinder ein Luftballon-Weitflug-Wettbewerb statt. Im Pausenhof der nahen Schule ist für die Kinder am Samstag, Sonntag und Montag eine betreute Spielstraße eingerichtet. Am Sonntag um 10 Uhr wird von der Pfarreigemeinschaft "Am Weinstock Jesu" ein Gottesdienst am Festplatz abgehalten.Das Unterhaltungsprogramm ist mit bekannten Bands gespickt. Den Beginn macht "Maxxx" am Freitag ab 20 Uhr. Durch Auftritte beim Straubinger Gäubodenfest, Cannstatter Wasen in Stuttgart und Dult in Regensburg hat die Band den Nachweis erbracht, jede Veranstaltung in eine Party-Arena für Jung und Alt zu verwandeln. "VIP's" am Samstag ab 19.30 Uhr kommt mit Stimmgewalt an den Main: Vier Musiker treffen auf zwei Sänger und eine Sängerin. Böhmisch-mährische Blasmusik auf höchstem Niveau ist das Steckenpferd der "Maa-blos'n", zu erleben am Sonntag ab 14.30 Uhr."Party bis der Arzt kommt": Wenn, wie am Sonntag ab 19.30 Uhr, das "Hofbräu Regiment" antritt, steht kein Bein mehr still. Den Ausklang am Montag ab 19.30 Uhr bestreitet die Party-Band "Friends", bekannt für brillanten Livesound und eine mitreißende Show. Am Sonntagnachmittag spielt zusätzlich die "Maablos'n" böhmisch-mährische Musik. Zum Haxenessen am Montag unterhält die Blaskapelle der Lebenshilfe Augsfeld.Die fantastische Lichtshow startet am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit. Genauso sehenswert ist das Brillant-Feuerwerk mit Musikbegleitung am Montag gegen 22.30 Uhr. Die Anwohner werden gebeten, während des Feuerwerkes die Fenster geschlossen zu halten. Weitere Informationen unter www.altmain-weinfest.de Freitag ab 20 Uhr: Partyband "Maxxx".Samstag, 15 Uhr: Große Eröffnungsfeier - Empfang auf dem Dorfplatz, anschl. Festzug zum Festplatz. Im Anschluss Luftballon-Wettbewerb für die Kinder. 19.30 Uhr: Partyband "VIP's".Sonntag, 10 Uhr: Gottesdienst am Festplatz, 11.30 Uhr Mittagessen mit "Scharfes Blech", ab 14.30 Uhr "Maablos'n", ab 19.30 Uhr Hofbräu Regiment, gegen 22.30 Uhr fantastische Lichtshow.Montag ab 17 Uhr: Haxn-Essen mit Blaskapelle der Lebenshilfe Augsfeld, ab 19.30 Uhr Partyband "Friends", gegen 22.30 Uhr Brillant-Feuerwerk mit klassischer Musikuntermalung.Samstag, Sonntag und Montag Spielstraße im Pausenhof der nahen Schule, am Sonntag ab 15 Uhr mit dem Kinderliedermacher "Biber".Um den Sicherheitsanforderungen nachzukommen, wird erstmals eine Sicherheitspauschale als Eintrittsgeld verlangt. Sie wird an den drei Eingängen (West: Seestraße, Nord: Zeiler Straße, Süd: Schmittsteige) vom Kontrolldienst erhoben. Als Eintrittspreise wurden festgelegt: zwei Euro pro Tag bzw. vier Euro für alle vier Tage. Gekennzeichnet wird dies durch unterschiedliche Armbändchen. Wichtig: Rucksäcke, große Taschen oder gefährliche Gegenstände sind auf dem Festgelände nicht gestattet. Verboten ist auch die Mitnahme von Getränken. Es gelten auf dem gesamten Festplatz die Jugendschutzbestimmungen. Kontrollen sind angekündigt. Untersagt ist der Ausschank von Alkohol an Jugendliche. Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung Erziehungsberechtigter Zutritt. Jugendliche bis 18 Jahre sollten ihren Personalausweis bereit halten. Erziehungsberechtigte sind aufgefordert, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und auf einen reibungslosen Festbesuch zu achten.