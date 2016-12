Alles neu macht der Januar

von PR-REDAKTION

Der 1. Januar ist ein wichtiger Stichtag. Denn an diesem Datum treten regelmäßig wichtige Änderungen in Kraft.

Teurer wird es für den Autofahrer, das Jahr 2017, das steht auf jeden Fall fest. So steigen - nach acht Jahren Preisstabilität - die Gebühren für die Hauptuntersuchung. In Bayern werden 56,50 Euro (TÜV Süd) erhoben. Teurer wird auch der Führerschein, denn laut Auto Club Europa sieht eine Verordnung des Bundesministeriums die Neuregelung der Gebühren vor. Für die Abnahme der praktischen Pkw-Prüfung sollen 91,50 Euro berechnet werden, die praktische Motorrad-Prüfung verteuert sich auf 121,38 Euro.

Auch bei den Bußgeldern stehen Änderungen ins Haus: So soll die verbotene Handy-Nutzung teurer werden und der Bußgeld-Katalog um Tablets, E-Book-Reader und Videobrillen erweitert werden. Das Schreiben von Kurznachrichten soll ebenso aufgenommen werden - eine Erweiterung, die vom ACE ausdrücklich begrüßt wird. Denn der Club sieht eine Ursache steigender Unfallzahlen in Smartphones und der Ablenkung am Steuer. Die Erhöhung der Bußgelder muss aus Sicht des ACE aber immer auch mit einer größeren Kontrolldichte einhergehen, sonst würden die höheren Strafen schnell verpuffen.

Ab Januar gilt auch, dass neue Motorräder und Kleinkrafträder nur noch dann für den Verkehr zugelassen werden, wenn sie den Schadstoffvorgaben der Euro 4 entsprechen. Gegenüber der bislang geltenden Euro-3-Norm verringert sich der Emissionsausstoß laut ACE um mehr als die Hälfte.

Für Reisende, die Frankreich zum Ziel haben, von Belang: Nach Paris führt im Januar auch Grenoble eine Umweltzone ein; in den kommenden Jahren wird es Umweltzonen in weiteren 23 Städten geben. Vignettenpflicht besteht ab dem 1. April 2017 auch für im Ausland zugelassene Fahrzeuge, entsprechende Vignetten sind ab März erhältlich.



Steuerliche Vorteile

Vorsorgeaufwendungen: Im neuen Jahr können Steuerzahler mehr Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben geltend machen. Der absetzbare Betrag steigt von 82 auf 84 Prozent, erklärt der Bund der Steuerzahler. Absetzbar sind etwa Beiträge zur Rentenversicherung.

Grundfreibetrag: Ab dem 1. Januar steigt das vom Fiskus unangetastete Existenzminimum. Nach Angaben der Verbraucherzentrale klettert der Grundfreibetrag für Ledige um 168 Euro auf 8820 Euro. Der Kinderfreibetrag steigt um 108 Euro.

Steueranteil für Neurentner: Wer 2017 in Rente geht, muss laut Bund der Steuerzahler 74 Prozent seiner Rente versteuern. Das heißt: Nur noch 26 Prozent der Bezüge sind steuerfrei.

Garantiezins: Ab dem 1. Januar sinkt der Höchstrechnungszins für Lebensversicherungen von derzeit 1,25 auf 0,9 Prozent. Für Bestandskunden ändert sich nichts.



Thema Energie

Strompreise: Die Ökostrom-Umlage erhöht sich 2017 um 0,53 Cent auf 6,88 Cent pro Kilowatt-stunde. Auch die Netzentgelte werden deutlich steigen. Zu erwarten ist, dass viele Anbieter die Strompreise anheben. Die Verbraucherzentrale rät, einen Tarif- oder Anbieterwechsel zu prüfen.

Elektrogeräte: Ab September 2017 dürfen gemäß der EU-Ökodesignrichtlinie nur noch Staubsauger verkauft werden, die eine maximale Leistung von 900 Watt haben. Tests der Stiftung Warentest haben gezeigt, dass die Verringerung des Stromverbrauchs nicht zulasten der Saugkraft geht.

Heizungsanlagen im Bestand: Alle Heizkessel, die bis einschließlich 1991 hergestellt wurden, erhalten ab 1.1.2017 beim Besuch des Schornsteinfegers ein Effizienzlabel. Das 2016 freiwillig eingeführte Etikett ist dann Pflicht.



Das ändert sich außerdem

Geldscheine: Ab dem 4. April soll ein neuer 50-Euro-Schein Fälschern das Leben schwerer machen. Zur Erstausstattung werden insgesamt 5,4 Milliarden Stück gedruckt. Der neue Schein hat unter anderem wie schon der neue 20-Euro-Schein ein Porträt-Fenster als neues Sicherheitsmerkmal. Hält man die Note gegen das Licht, wird das Fenster durchsichtig und man sieht ein Porträt der griechischen Mythengestalt Europa. Der 50er ist die am häufigsten genutzte Stückelung der Euro-Banknoten und die am zweithäufigsten gefälschte Banknote im Eurosystem. Die alten 50er behalten ihre Gültigkeit, werden aber nach und nach von den Notenbanken der Länder eingezogen.



Mindestlohn: Zum neuen Jahr steigt der gesetzliche Mindestlohn um 34 Cent auf dann 8,84 Euro brutto pro Stunde. Alle volljährigen Arbeitnehmer haben Anspruch auf den Mindestlohn.



Feiertage: Für Millionen Arbeitnehmer gibt es im Herbst ein besonderes "Geschenk": Der Reformationstag am 31. Oktober 2017 ist zum 500. Jubiläum ausnahmsweise ein bundesweiter, gesetzlicher Feiertag.



Kindergeld: Ab dem 1. Januar steigt das Kindergeld um zwei Euro auf dann 192 Euro für das erste und das zweite Kind pro Monat. Für ein drittes Kind bekommen Eltern dann 198 Euro, ab dem vierten Kind steigt das Kindergeld auf 223 Euro pro Monat.



Telefongebühren: Gute Nachricht für Urlauber: Die Roaming-Gebühren für das Telefonieren und Surfen im EU-Ausland sollen nach den Plänen der EU-Kommission im Juni 2017 abgeschafft werden. Allerdings haben die Pläne noch nicht alle Hürden genommen.



Ampel-Regelung: Bislang galten für Fahrradfahrer die Fußgängerampeln, wenn an Ampelkreuzungen kein eigenes Lichtzeichen für Radler vorhanden war. Ab dem 1. Januar 2017 müssen Fahrradfahrer nun die Lichtzeichen für Autos beachten. Sie dürfen also erst mit dem Straßenverkehr die Ampel kreuzen.



30er-Zonen: Die innerhalb geschlossener Ortschaften geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde kann auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden, wenn es sich um einen Unfallschwerpunkt oder eine Risikozone handelt. Gemeinden sollen so leichter 30er-Zonen vor Schulen, Kindergärten oder Altenheimen ausweisen können, auch wenn diese an Hauptstraßen liegen.



Fernsehen: Etliche Bürger, die ihr Programm noch über Antenne empfangen, müssen sich im Frühjahr umstellen. In der Nacht zum 29. März 2017 wird das Sendesignal in vielen Regionen vom bisherigen Standard DVB-T auf den neuen Standard DVB-T2 HD umgestellt. Wer dafür nicht vorgesorgt und sich etwa eine zusätzliche Settop-Box besorgt hat, wird dann über das digitale Antennen-Fernsehen keinen Empfang mehr haben. Mit der Umstellung wird es erstmals möglich sein, Fernsehen über Antenne in HD-Qualität zu empfangen. Bis Mitte 2019 soll die Umstellung bundesweit abgeschlossen sein.



Unterhalt: Wer Unterhalt zahlt, kann diese Aufwendungen steuerlich absetzen. 2017 sind dann maximal 8820 Euro abziehbar und damit 168 Euro mehr als bisher. Der Empfänger des Unterhaltes darf jedoch nicht über ein nennenswertes eigenes Vermögen oder Einkommen verfügen. Werden Kinder unterstützt, ist eine steuerliche Berücksichtigung nur möglich, wenn man für sie kein Kindergeld beziehungsweise keinen Kinderfreibetrag erhält.



Gesundheit: Ab dem 1. Juli übernehmen die Krankenkassen auch die Kosten einer Videosprechstunde mit dem Arzt. Mit dem so genannten E-Health-Gesetz wird dies Angebot Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung. Die Nutzung der Beratung via Internet sei aber kein Muss, sondern für die Patienten freiwillig, betont die Verbraucherzentrale.



Rettungsgasse: Auf Autobahnen sowie außerorts auf Straßen mit mindestens zwei Streifen pro Richtung gilt nun: Sobald Autos mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder es Stillstand gibt, müssen sie eine Rettungsgasse zwischen der äußersten linken Spur und der unmittelbar rechts daneben bilden.



Pflegestufen: Neu geregelt wird in 2017, wer in welchem Umfang als pflegebedürftig gilt. So sollen auch Hilfsbedürftige mit geistigen oder psychischen Problemen dazukommen. Außerdem wird aus den Pfegestufen neue Pflegegrade. Wer bereits eine Pflegestufe hat, könne darauf vertrauen, weiterhin die gewohnte Pflege oder sogar noch mehr Pflege zu erhalten.



Cannabis: Schwerkranke, deren Leiden nicht anders gemildert werden können, sollen laut Verbraucherzentrale ab Frühjahr 2017 Cannabis auf Rezept bekommen. Bedingung ist die Teilnahme an einer Studie, die mehr Erkenntnis über die Wirkung von Cannabis bringen soll.



Verpackungen: Hersteller müssen ab dem neuen Jahr besser über die Nährwerte ihrer Produkte informieren. So müssen auf allen Verpackungen die Angaben zu Brennwert, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Eiweiß, Salzgehalt und Zucker stehen.

red