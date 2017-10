40. Haßfurter Straßenfest

von PR-REDAKTION

Es ist wieder soweit - Haßfurt feiert sein Straßenfest! Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag findet es bereits zum 40. Mal in der Kreisstadt statt. Wie immer werden viele Besucher erwartet, denn hier gibt es Attraktionen für Alt und Jung!

Besonders ist beim Straßenfest schon die Eröffnung. In Haßfurt gibt es nicht nur einen Eröffnungsfestzug, sondern deren zwei. Um 14 Uhr beginnt der eine am Oberen Turm (mit der Stadtkapelle Haßfurt), der andere schlängelt sich zeitgleich vom Unteren Turm (mit den Sterzelbacher Musikanten) startend durch die Stadt in Richtung Altes Rathaus am Marktplatz. Über 500 Kinder mit ihren Luftballonen und viele Ehrengäste nehmen teil. Die beiden Züge treffen sich an der Kreuzung Brückenstraße/Hauptstraße. Hier wird Bürgermeister Günther Werner das Straßenfest eröffnen.

Jetzt heißt es Ohren zuhalten und keine Angst haben, denn die Böllerschützen geben mit Salutschüssen das Signal für die Kinder: das Luftballonweitfliegen startet! Ein besonders schönes Bild ist es immer, wenn die vielen bunten Luftballons in den blauen Himmel aufsteigen. Welcher Ballon wird wohl in diesem Jahr am weitesten fliegen?



Über 100 Stände

Vom Oberen zum Unteren Turm und zum Marktplatz - Haßfurt feiert und hat die Stadt, wie in jedem Jahr, in eine stark frequentierte Fußgängerzone verwandelt.

Über 100 Stände der Haßfurter Vereine, Betriebe und Geschäfte sorgen dafür, dass es den Besuchern an nichts fehlt! Man kann sein Glück bei Gewinn- und Ratespielen testen, sich an den Ständen der Haßfurter Betriebe über das Tätigkeitsfeld der Firma oder Ausbildungsmöglichkeiten erkundigen, sich über die Vielzahl der Haßfurter Vereine informieren und vieles mehr. Auch ein Stand des Partnerdistrikts Tricastin ist vor Ort, der Lavendelsäckchen, den berühmten Nougat aus Montélimar und andere französische Köstlichkeiten anbietet. Überhaupt ist für den kleinen und großen Hunger bestens gesorgt!

An zahlreichen Verpflegungsständen gibt es Leckeres für Jedermann. Ob fränkische oder internationale Spezialitäten - wer hier hungrig nach Hause geht, ist selbst schuld!



Verkaufsoffen bis 20 Uhr

Auch die Haßfurter Geschäftsleute haben sich einiges einfallen lassen und bieten den Besuchern besondere Angebote speziell zum Straßenfest. Ob Schmuck, Kleidung, Accessoires - hier ist etwas Schönes für jeden dabei. Geöffnet sind die Geschäfte am heutigen Freitag bis 20 Uhr. Am morgigen Samstag ist von 8 bis 20 Uhr verkaufsoffen.



Großes Showprogramm

Auf verschiedenen Bühnen werden rund um die Uhr Musikacts auftreten und Shows stattfinden. Bei Live-Konzerten, Zauber- und Tanzvorführungen, Chordarbietungen und vielem mehr kommt sicher keine Langeweile auf! Ein besonderes Highlight ist wohl die Fakirshow, die dieses Jahr erstmalig stattfindet. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Spektakel mit den klassischen Fakirelementen freuen: Nagelbrett, Körperfeuer, Glasscherben und Säbeltanz gehören ebenso wie Schwertschlucken, Steinzertrümmerungen, Entfesselungs- und Peitschenkunststücke zum Programm. Das Publikum wird hierbei auch immer mit einbezogen und darf alles testen. Am Samstag um 14.30 Uhr ist es auf der Hauptbühne am Marktplatz soweit!



Spiel und Spaß für Kinder

Für Kinder wird am Marktplatz wieder eine Kindereisenbahn fahren, Kinderschminken und ein Kinderfliegerkarussell werden begeisterten Anklang finden. Die bekannten und beliebten Wasserbälle und ein Bungee Trampolin stehen für Fun und Action am Marktplatz bereit. Viel Spaß wird auch die Freiluft-Kegelbahn bieten, die auf dem Vorplatz der Stadthalle Haßfurt aufgebaut ist. In der Hauptstraße locken Fußbillard und Dosenwerfen.

"Die Stadt von oben" kann man sich vom Unteren Turm aus ansehen. Unter diesem Motto lädt die Pfadfinderschaft St. Georg Haßfurt zu Kaffee und Kuchen ein.

Neue Spielsachen für kleines Geld gibt es auch auf dem Haßfurter Straßenfest - der alljährliche Kinderflohmarkt zieht immer viele Besucher an. Seit letztem Jahr werden die Stände der Kinder in der Unteren Hauptstraße aufgebaut.



Familienzentrum eröffnet

Im neuen Familienzentrum des Landratsamts Haßberge (in der ehemaligen Zulassungsstelle) finden "Tage der offenen Tür" statt. Das Familienzentrum ist eine Begegnungsstätte für junge Familien.

Hier gibt es vielfältige Angebote: Elternkurse zu den verschiedensten Themen, Kinderbetreuung zur Vorbereitung auf die Kita, Hebammenleistungen, Infoveranstaltungen, Beratungsangebote, Erste-Hilfe-Kurse für Eltern und vieles mehr.



Fotowettbewerb

Sie fotografieren gerne? Dann nehmen Sie doch am großen Fotowettbewerb teil! Die schönsten Bilder des Haßfurter Straßenfestes werden prämiert. Einfach das Foto bis 15. Oktober an strassenfest@hassfurt.de schicken. Als Preise warten attraktive Gutscheine.

Die Sicherheitsmaßnahmen beim Straßenfest wurden in diesem Jahr wieder erhöht. An den Eingängen zum Straßenfest werden sporadische Taschenkontrollen vorgenommen. Alle Besucher werden deshalb gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke auf das Festgelände mitzunehmen. Ein Sicherheitsdienst patrouilliert den ganzen Tag über das Straßenfest, vor allem verstärkt in den Abendstunden.

Wenn man sich nach den vielen Eindrücken des Straßenfestes nach etwas Ruhe und Besinnlichkeit sehnt, sollte man die Ritterkapelle besuchen. Von 20 bis 22 Uhr ist sie geöffnet und in ein anderes Licht getaucht. Inspirierende Texte zum Selbst-Entdecken liegen aus, die man bei meditativer Musik studieren kann. Bei diesem offenen Angebot kann jeder kommen und gehen, wann er will.

Verena Bühl





Programm

Freitag, 6. Oktober

Hauptbühne Marktplatz

14.00 Uhr Eröffnung des 40. Haßfurter Straßenfestes mit Festzug

14.30 Uhr Zaubershow mit Michael Petermann

15.15 Uhr Fitnesscenter "Fit4life"

16.00 Uhr Kangoo Club Haßfurt

16.15 Uhr Bauchtanz mit Ricarda Klauer

16.30 Uhr Ballettschule "On Point"

20.00 Uhr Abendband"Purple Heart"



Bühne Obere Hauptstraße

14.00 Uhr Musikkapelle der Lebenshilfe

15.00 Uhr Sterzelbacher Musikanten (bis 18 Uhr)



Bühne Untere Hauptstraße

14.00 Uhr Stadtkapelle Haßfurt

16.00 Uhr "Scharfes Blech" (bis 18 Uhr)



Bühne Obere Hauptstraße, vor Hauptstraße 23

(Bühne Gastronomie am Großen Anger)

14.30 Uhr "Bronco Music"

17.00 Uhr "Down on the Corner"



Stadthalle, Gewölbekeller

20.00 Uhr "Groovekiller"



Samstag, 7. Oktober

Hauptbühne Marktplatz

11.00 Uhr Augsfelder Musikanten

13.00 Uhr Kinder- und Jugendchor St. Kilian Haßfurt

14.00 Uhr Tanzgruppe "The Magical Moves"

14.30 Uhr Fakirshow

15.15 Uhr Fitnesscenter "Fit4life"

16.15 Uhr Bauchtanz mit Ricarda Klauer

16.30 Uhr Ballettschule "On Point"

20.00 Uhr Abendband "Spinnich"



Bühne Obere Hauptstraße

11.00 Uhr Höreder Dorfmusikanten

14.00 Uhr Musikkapelle Wülflingen (bis 18 Uhr)



Bühne Untere Hauptstraße

11.00 Uhr Musikkapelle Buch

14.00 Uhr Sterzelbacher Musikanten (bis 18 Uhr)



Bühne Obere Hauptstraße, vor Hauptstraße 23

(Bühne Gastronomie am Großen Anger)

13.00 Uhr "Ohio Ranch"

17.00 Uhr "E-Coustic"



Stadthalle, Gewölbekeller

20.00 Uhr "Rickpop & The Hurricanes"