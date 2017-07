von PR-REDAKTION

Der mittlerweile 26. Rhöner Kuppenritt findet am Sonntag, den 16. Juli, im Rahmen des IRHÖNMAN statt.

Im 200. Jahr des Fahrrades fahren beim diesjährigen Kuppenritt Mountainbikes, Rennräder, Trekkingräder, Liegeräder, E-Bikes und sogar ein Einrad mit!



Mit insgesamt neun Strecken geht es am Sonntag ab 7 Uhr los. Von der 24 Kilometer langen Familien- bis zur 205 Kilometer langen Marathon-Strecke sind genügend Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Auch an die Mountainbike-Fahrer wurde gedacht. Es gibt eine Strecke über machbare 40 Kilometer und wer richtig fit ist, kann die Rhön von ihrer schönsten Seite auf der 80 Kilometer langen Marathon-Strecke erleben. Für beste Verpflegung wird an den insgesamt sechs Kontrollstellen gesorgt. Dort gibt es Obst, Fettbrote, Energieriegel und natürlich reichlich Getränke.



Weitere Highlights

Im Zielbereich gibt es Massagemöglichkeiten. Eine AOK Station mit Tigerentenrodeo befindet sich ebenfalls am Sportgelände. Außerdem steht eine Hüpfburg und Live Musik zur Verfügung. Für die Bewirtung sorgen wie gewohnt die Helfer des TSV Brendlorenzen. Auf der Speisekarte stehen in diesem Jahr unter anderem auch leckere Nudelgerichte. Am Abend gibt es noch eine Tombola, bei der man tolle Preise gewinnen kann. Der Hauptgewinn ist ein hochwertiges Fahrrad. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 6.30 Uhr am Sportgelände des TSV Brendlorenzen noch möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.rhoener-kuppenritt.de.