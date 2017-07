25. Eltmanner Biertage

von PR-REDAKTION

Wenn die Bürgermeister der Stadt Eltmann die Fässer anzapfen und mit Bürgern und Gästen auf gutes Gelingen anstoßen, dann hat das seinen besonderen Grund. Die beliebten Biertage, ein stimmungsvolles Bürgerfest, finden zum 25. Mal statt.

Dank des Jubiläums gibt's Verlängerung: Schon am Freitag um 19 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier im Pfarrgarten von Eltmann. Für die musikalische Umrahmung sorgen Kinder und Jugendliche der musischen Vereine und Organisationen wie der Sängerlust und der Stadtkapelle. Dazu zählen die Bläserklasse, das Jugendorchester, der Kinderchor der "Wallburgspatzen", der Jugendchor "Cantarella" sowie das Ensemble "Cantatett".



Auftakt mit Festzug

In der guten Stube des Marktplatzes erfolgt am Samstag der große Auftakt mit den Ehrengästen und dem Bieranstich durch die Bürgermeister. Um 15 Uhr setzt sich der Festzug am Saumarkt in Bewegung, über die Schottenstraße geht's hinauf zum Marktplatz. Die Bürgermeister rüsten sich dann zum Bieranstich mit den Bieren der "Eschenbacher Wagner-Bräu", "Weiss-Rössl-Bräu" aus Roßstadt und Brauerei Roppelt aus Trossenfurt. Auch an die Kinder und Jugendlichen ist gedacht: Um 16 Uhr zeigt das "Karfunkel-Theater" im Klenze-Saal der Stadthalle das Stück "Großmutter hat Geburtstag". Auf der großen Bühne auf dem Marktplatz laufen da schon die Vorbereitungen für den Auftritt der Band "Party-Fieber", die "music for everyone" bietet bis in die Nacht. Action verheißt auch das "Bungee-Trampolin".



Festprogramm mit viel Unterhaltung

Ein umfangreiches Festprogramm bietet die Festgemeinschaft am Sonntag. Es beginnt mit dem Weißwurstfrühstück um 10.30 Uhr. Dazu gibt es Country-Musik mit "Loose Moose". Zu deren Rhythmen werden die "Line-Dancer" mit ihren Formationstänzen zu sehen sein. Die Küche zu Hause bleibt kalt, denn es gibt Rindfleisch und Kren, Spießbraten und Kartoffelsalat und vieles mehr.

Ab 14 Uhr bummeln die "Oldtimer Straßenmusikanten" durch die Reihen. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz, denn für sie heißt es in der Stadthalle "Der Löwe ist los", ein tolles Stück des Karfunkel-Theaters. Für die Erwachsenen steht eine Cafeteria mit einer großen Auswahl an Kuchen und Torten bereit. Im letzten Jahr sorgten viele engagierte Kuchenbäcker fürs Angebot. Auch in diesem Jahr soll dies so sein; aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, die Kuchenspenden bei Claudia Reinwand, Stadt Eltmann, Tel. 09522/89926, zu melden.



Gaudi beim "Bierathlon"

Um 16 Uhr die Neuigkeit zum Jubiläumsfest, die den Namen "Bierathlon" trägt und dem "Mainathlon", der großen Sportveranstaltung, zumindest im Klang ähnelt. Natürlich ist der "Bierathlon" keine ernste Sache, sondern ein Wettbewerb, bei dem sich alles rund ums Bier dreht. Bewältigt werden muss ein Parcours, der Kraft und Geschicklichkeit erfordert. Mitmachen kann jeder, anmelden können sich Einzelpersonen wie auch Gruppen. Die Sieger werden mit tollen Preisen belohnt. Jeder ist schon gespannt, was sich hier so alles abspielen wird. Auf jeden Fall sollen "Maßkrug stemmen" und "Bierfass rollen" dazu gehören.

Den Ausklang gestaltet die Kultband "Heaven" mit ihrem Repertoire aus Rockklassikern bis hin zu aktuellen Hits. Ein Heimspiel, denn Günter Skoberla, "Motor" der Band, stammt aus Eltmann.



Festgemeinschaft lädt ein

Die Festgemeinschaft hat sich auf dieses Jubiläumsfest gut vorbereitet mit den Helfern vom GV Sängerlust 1878 Eltmann, dem Stammtisch "Wallburgritter", Fremdenverkehrsverein, den Ministanten und der Kolpingjugend, 1. FCN Clubfreunde, Volleyballclub Eltmann, FC Bayern Fan-Club "Wallburg" Eltmann, SG Eltmann, Team Mainathlon, Faschingskomitee und der ÜPL Eltmann. Alle freuen sich auf unterhaltsame Tage in Eltmann.



Große Brautradition

Heute ist kaum zu glauben, dass es vor rund 200 Jahren im Stadtbereich 39 Brauereien gab. So berichtet es die Chronik der Stadt Eltmann. Dabei gehen die größeren Braustätten schon aufs 18. Jahrhundert zurück. Die "Weiss-Rössl-Bräu" in Roßstadt wurde 1744 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Wirt und Brauer Georg Wagner braute für seine eigene Gastwirtschaft und für einige Landwirte des Dorfes und der Umgebung. Erst in den Dreißigern begann Leo Wagner, die Biere in die nähere Umgebung zu liefern und dann später weit hinaus in die Bundesländer. Die "Eschenbacher-Wagner-Bräu" mit Georg Johann Wagner braute erstmals im Jahre 1750 für sich und die Mitbürger aus Eschenbach. Der Sohn, Brauer und Dorfschultheiß Johann Georg Wagner (1744-1804), eröffnete die Gastwirtschaft "Eschenbacher Bräustübla" an der Straße von Bamberg nach Schweinfurt. Die Eschenbacher Privatbrauerei ist im Übrigen heute die einzige Brauerei, die im Stadtbereich noch Bier braut.

Die dritte Brauerei, die zu den Biertagen ihr Bier liefert, ist die Brauerei Roppelt aus Trossenfurt, 1889 gegründet und für ihr würziges Lager und kräftiges Dunkel bekannt.



Beeindruckende Brauereilandschaft

Stolz ist der Landkreis zusammen mit benachbarten Landkreisen auf die beeindruckende Brauereilandschaft, wobei die Region um Eltmann die Nahtstelle zwischen Bier- und Weinfranken bildet. Besonderheiten sind Kommunbrauhäuser wie das in Seßlach, Landkreis Coburg. Die Bierkeller sind vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel für Bierfreunde aus nah und fern. Dort trinken alle zumeist ihr "Seidla", ein Ton- oder Steinkrug mit einem halben Liter Bier. "Seidel" gilt als alte Volumeneinheit für Flüssigkeiten und ist dem Lateinischen entlehnt, wo "situla" oder "situlus" "Eimer zum Wasserschöpfen" bedeutet. gg