24. Apfelfest mit Oktobermarkt in Ebern

von PR-REDAKTION

Herbstzeit ist Apfelzeit! Der Bund Naturschutz Ebern veranstaltet deswegen in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge am Sonntag, 8. Oktober, schon zum 24 Mal seinen traditionellen Apfelmarkt mit Obstsortenschau. Er ist eingebunden in den "Oktobermarkt" und den "verkaufsoffenen Sonntag" der Eberner Geschäftswelt.



Wissenswerte Exkursion

Schon im Vorfeld des Eberner Apfelfestes wird dabei am Samstag, 7. Oktober, eine Exkursion in alte Streuobstbestände angeboten. Interessierte erfahren hier mehr über robuste und vitale Streuobstsorten und erlernen die Fähigkeit, Sorten selbst zu bestimmen. Der Pomologe Subal versteht es dabei wie kein anderer, zu jeder Sorten auch viele interessante Informationen zu geben und vor allem auch etwas über die Herkunft und Entstehungsgeschichte der jeweiligen Sorte zu berichten. Treffpunkt zu dieser "Streuobstwanderung mit Obstsortenbestimmung" ist um 10 Uhr in Aidhausen an der Kleintierzuchthalle am Ortsrand.



Alles "rund um den Apfel"

Viel Informationen und Aktivitäten "rund um den Apfel" sind dann am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr am Marktplatz in Ebern geboten. Unter dem Motto "aus der Region - für die Region" wird für den "Tag der Regionen" geworben, der für regionales Wirtschaften steht, denn kurze Wege sparen Energie und bringen regionale Verarbeitung und Wirtschaftskraft in die Region.

Zwischen altem Rathaus und Marktbrunnen gibt es dabei interessante Stände mehrerer Obst- und Gartenbauvereine sowie weiteren regionalen Anbietern. Hier werden frisches Obst aus Streuobstanlagen, Angebote einer Baumschule, unterschiedliche Kartoffelsorten, Holzbastelein, Pilzprodukte und vieles mehr angeboten. Die Besucher können auch eigene Obstsorten zur Bestimmung durch den Pomologen Frank Schellhorn mitbringen und sich beraten lassen. Dazu sollten allerdings fünf reife Früchte von einem Baum vorliegen. Auch wertvolle Tipps über Reifezeit, Pflege und Lagerung werden dabei geboten.



Kaffee und Kuchen

Im Rathaus sorgen Mitglieder des BN Ebern für das leibliche Wohl mit einer Vielzahl unterschiedlicher Apfelkuchen, zu denen man gerne eine Tasse Kaffee trinken und etwas verweilen kann. Der BN Ebern und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege freuen sich schon auf einen regen Besuch durch die Eberner Bevölkerung und die Besucher aus dem Landkreis, zumal auch die Geschäfte an diesem Tag geöffnet sind.

gg