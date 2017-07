20 Jahre Container Abscht

von PR-REDAKTION

Genau 20 Jahre ist es her, dass 15 Jugendliche in Aubstadt einen Kleiderschrank bauten. Keinen richtigen freilich, denn dafür hätte es nicht so viele Helfer gebraucht. Gemeint ist eine Bretterbude namens Kleiderschrank, die drei Jahre lang den Aubschter Jugendclub beherbergte.

Die Geschichte des Kleiderschranks ist kurz, aber voller Action. Mit der 3-Zelte- und einer Silvesterparty wurden die ersten Feste ausgerichtet. 1999 gab es erstmals einen Kleiderschrank-Faschingswagen und eine Sommerparty mit Gaudifußballturnier. Ein verheerender Brand sollte das Ende des Kleiderschranks bedeuten, nicht jedoch das des Jugendclubs.

Unter dem Namen Container Abscht wurde im Jahr 2000 die zerstörte Bretterbude durch einen alten Schiffscontainer ersetzt.

Schnell konnte so an die alten Feiern angeknüpft werden. Erstmals wurde ein Maifeuer ausgerichtet, einmalig eine Summer-End-Party gefeiert und die erste Beach-Party mit Fußballturnier ausgerichtet. Die Feste erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass zum Teil mehrere hundert Leute aus der Umgebung kamen, um ihnen beizuwohnen. Auch die alte Tradition des Kirmesbaum-Aufstellens wurde dank dem Container Abscht wieder zum Leben erweckt.

Aber auch die Zeit des Schiffcontainers nahm nur fünf Jahre nach seiner Errichtung dasselbe tragische Ende wie der "Kleiderschrank" - er brannte komplett nieder. Doch das war für den gemeinnützigen Verein, der sich hauptsächlich um die jugendgemäßen Angebote und Aktivitäten in der Gemeinde kümmert, kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. 2005 wurde der Jugendtreff darum erneut aufgebaut - diesmal in Fertighaus-Bauweise, der Name "Container Abscht" blieb erhalten.



Wichtige Anlaufstelle

Neben diversen anderen Feiern, Ausflügen oder gar Urlauben ist der Container Abscht ein wichtiger Anlaufpunkt für die jüngere, aber auch ältere Gesellschaft in Aubstadt. Veranstaltungen des Kreisjugendrings, sowie Präventions- und Informationsveranstaltungen der Polizei wurden bereits im Container Abscht abgehalten.

Nach allen Höhen und Tiefen feiert der Jugendclub, der derzeit aus 40 Mitgliedern besteht, in diesem Jahr nun seinen 20. Geburtstag und das - natürlich - mit einem großen Fest.

Am Samstag, den 8. Juli, um 18 Uhr geht"s darum rund mit einem Festzug durchs Dorf. Im Anschluss versammelt sich dieser am Beach Party Platz. Dort spielen ab 19 Uhr die Abschter Musikanten Stimmungsmusik, bevor ab ca. 21 Uhr die gewohnte Beach Party mit Dj Diabolo stattfindet. Für Speis und Trank wird bestens gesorgt sein. Weitere Informationen gibt es unter https://www.facebook.com/container.abscht1997