17. Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag

von PR-REDAKTION

Wer sich über die neuesten Modelle führender Automarken an einem zentralen Ort informieren will, ist beim Autofrühling in Bad Königshofen genau richtig! Zum 17. Mal präsentieren Autohäuser aus der Region am Sonntag, 7. Mai, Neufahrzeuge der bekanntesten Hersteller und veranstalten damit einen Automarkt der Spitzenklasse auf dem Marktplatz in Bad Königshofen von 10 bis 17 Uhr. Der Nachmittag ist verkaufsoffen, das bedeutet, die Fachgeschäfte öffnen ihre Türen von 13 bis 17 Uhr.

Geschäftsfrau Carmen Lang hat erneut ihr Organisationstalent bewiesen und verwandelt mit Hilfe der Aussteller das Stadtzentrum in einen riesigen Autosalon. Einen Einblick in die neueste Modellpalette von VW, Audi, Mercedes, Hyundai, Opel, Kia, Seat, Suzuki und Subaru geben die Autohäuser, die keine Mühen scheuen, um eine breite Angebotspalette zu präsentieren.

Für die Kinder gibt es wieder ein besonderes Highlight: Die acht Meter hohe Gladiator-Hüpfburg lädt zum Erkunden, Klettern und Hüpfen ein.



Direkter Vergleich

Anstatt von einem Autohaus zum anderen zu fahren, haben die Besucher des Autofrühlings die Möglichkeit, viele verschiedene Neuwagen-Modelle zeitsparend im direkten Vergleich zu erleben und Informationen aus erster Hand zu erhalten. Deshalb erfreut sich die Veranstaltung gleichbleibend großer Beliebtheit. Ob Limousine, Gelände- oder Nutzfahrzeug, flotter Zweisitzer oder großfamilientauglicher Kleinbus, ob Benziner oder E-Auto - für alle Bedürfnisse sind die passenden Modelle dabei.

Dazu kommt der Infostand von "Grabfeld-Tourismus" mit E- Bikes sowie der Beratungsstand der Sparkasse, wo Mutige das Bike-Loop ausprobieren können. Wer sich für die Umrüstung auf Autogas interessiert, wird am Stand von Auto Härter bestens informiert. Informationen gibt es auch an den Ständen der Deutschen Vermögensberatung und der Fahrschule Ludwig.

Ab 13 Uhr laden auch die Fachgeschäfte zu einem Bummel durch die Läden ein. Stressfreies Einkaufen ist angesagt, denn dieser Nachmittag ist einer von vieren pro Jahr, an denen sich sonntags die Ladentüren öffnen dürfen.

Um 17 Uhr lädt die Werbegemeinschaft in den historischen Rathaussaal zur öffentlichen Ziehung der Gewinner des Ostereier-Suchspiels ein. Die Gewinne sollen möglichst direkt vergeben werden, deshalb hofft die Werbegemeinschaft auf viele Teilnehmer. Wer die richtige Anzahl der Ostereier gezählt und addiert hat, kann einen der zahlreichen Preise und Gutscheine gewinnen. vo