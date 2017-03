Verkaufsoffen im Gewerbegebiet Gremsdorf

von PR-REDAKTION

Am kommenden Sonntag lädt der Gremsdorfer Gewerbepark, günstig an der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost und der B470 gelegen, mit seinen Factory-Outlet-Läden zum ersten der vier Einkaufssonntage 2017 ein. Hier gibt's alles direkt vom Hersteller. In Ruhe kann die Familie bummeln, schauen, gemütlich einen Kaffee trinken und natürlich auch shoppen.



Zusätzlicher Rabatt

Alle sind herzlich ins SCHUH & FASHION Outlet zum gemütlichen Frühjahrs-Shopping eingeladen. Gewährt wird auf die bereits günstigen Outlet-Preise zusätzlich ein Aktionsrabatt von zehn Prozent.

Das Sortiment ist dauerhaft reduziert. Der Outlet-Store bietet Markenprodukte verschiedener renommierter Hersteller zu drastisch reduzierten Preisen an. Preisvorteile, meistens zwischen 30 bis 70 Prozent unter den regulären Verkaufspreisen, sind normal. Dank des cleveren Einkaufs können hochwertige Markenartikel immer zum besonderen Vorteils-Preis angeboten werden.

Dabei ist für jeden etwas - vom stylischen Markenschuh über Komfortschuhe sowie Ballerinas, Sneaker, Sandaletten und FlipFlops bis hin zum Hausschuh. Egal ob zeitlose Designklassiker, extravagante Schnitte, modische Boots oder exotische Raritäten, im Schuh & Fashion Outlet finden Sie den passenden Schuh für jeden Anlass. Das umfangreiche Sortiment umfasst außer Damen- und Herren- auch Kinderschuhe. Geführt wird ausschließlich Originalware internationaler Marken, z. B. Rieker, Fretz men, Bugatti, Jomos, Josef Seibel, Marco Tozzi, Theresia M., Naot, Rohde, Caprice, Remonte, Tamaris, Laufsteg München, Kangaroos, Romika, Van Lier u.v.m. Hier konkurrieren romantische Schnürstiefel, Boots, Stiefeletten, Trotteurs und Mokassins um Ihre Gunst. Bei den Farben dominiert nicht nur Schwarz. Es finden sich auch alle anderen modischen Schuhtönungen, selbst extravagante Raritäten blitzen auf. Das Verkaufsteam steht Ihnen jederzeit in einem persönlichen Beratungsgespräch mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen, Ihren neuen Lieblingsschuh zu finden. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich begeistern!



Eldorado für Outdoorfreunde

Auf über 750 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Sie nicht nur ein umfassendes Angebot von Schuhen aller Couleur. Ergänzt wird es durch ein Shop-in-Shop-Store der Outdoormarke TRESPASS - ein echter Geheimtipp für Outdoorfreunde. So fühlen sich nicht nur Kunden, die Konventionelles wünschen, gut bedient. Dank innovativer Funktionstextilien und Accessoires kommen auch immer mehr fitness-, lifestyle- und fashionorientierte Kunden ins Schuh & Fashion Outlet. Dabei ist die Sport- und Outdoormode nicht nur funktionell, sondern setzt durchaus modische Akzente. Die Firma Trespass steht für Design, Funktionalität, Haltbarkeit und Langlebigkeit. Diese Philosophie gewährt Tragekomfort sowie größtmöglichen Schutz für Sportler und die ganze Familie - sei es im Urlaub am Strand, in den Bergen oder auch einfach in der Freizeit beim Spazierengehen.

Der Gewerbepark Gremsdorf ist ein Geheimtipp für alle, die sich gerne am verkaufsoffenen Sonntag auf den Frühling und auf die Osterzeit einstimmen wollen. Im großen bunten Gremsdorfer Osterkorb ist für jeden etwas versteckt!