Platz 1 für OBI Baumarkt

von PR-REDAKTION

Der Kulmbacher OBI Baumarkt bietet Hand- und Heimwerkern ein umfangreiches Sortiment von renommierten Markenherstellern. Dank der vielseitigen Serviceleistungen kann man von einer breiten Palette an kundenfreundlichen Angeboten profitieren.

Der OBI Baumarkt für Hand- und Heimwerker in Kulmbach liegt ziemlich zentral in der Lichtenfelser Straße 65 und bietet seinen Kunden zahlreiche kostenlose Parkplätze direkt vor dem Markt. Seit 1994 ist der OBI-Markt in Kulmbach nun schon Anlaufstelle für eine große Stammkundengemeinde. Wer Haus und Garten verschönern will oder Projekte für sein Bauvorhaben realisieren will, weiß den zuvorkommenden Service und die immense Produktauswahl in allen Sortimenten zu schätzen. Bei OBI in Kulmbach wird eine gewaltige Produktpalette aus den Bereichen Bauen, Garten & Freizeit, Technik, Wohnen und Bad präsentiert.



Riesiges Serviceangebot

Höchste Kundenzufriedenheit, Freundlichkeit, professionelle Beratung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen von Anfang an im Fokus von Inhaber Peter Heinlein, Geschäftsführer Klaus Kerl und ihren Mitarbeitern. "Neben vielseitigen Leistungen wie dem kostenlosen und passgenauen Zuschneiden von Brettern ermöglichen wir Ihnen den Kauf von Geschenkkarten und das Mieten von Geräten aus unserem Sortiment." Auch Sonderanfertigungen aus allen Sortimentsbereichen werden maßgenau bestellt.

Ein Schlüsselservice bietet den Kunden die Möglichkeit, bestehende Schlüssel nachmachen zu lassen und gängige Schlüsseltypen direkt zu kaufen. Der Lieferservice mit Kranentladung bringt auf Wunsch den Einkauf schnell und sicher zu den Kunden nach Hause.

Im Gartenparadies findet man eine enorme Auswahl an Pflanzen, Baumschulware, Beet- und Balkonpflanzen, Zimmerpflanzen sowie hochwertige Gartenmaschinen und Gartengeräte für alle Einsatzbereiche, Gartenbaustoffe und Gartenholz. Dazu Erden, Dünger und Sämereien. Bei OBI findet sowohl der Fachmann als auch der Hobbygärtner ausgewählte Produkte für Garten, Vorgarten, Wintergarten, die Terrasse oder den Balkon.



Saisonale Angebote

Zur vollsten Zufriedenheit der Kunden wird das gesamte OBI-Sortiment stets auf dem aktuellsten Stand gehalten. Dazu gehört natürlich auch ein umfangreiches saisonales Angebot, das wir zu jeder Jahreszeit oder in der jeweiligen Saison für Sie anpassen. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, Garten, Technik, Bauen, Wohnen oder Bad, bei OBI gibt es immer eine Vielzahl toller Produkte zur jeweiligen Saison.

Der OBI Farbmisch-Service bietet eine Auswahl an über 2000 Farbtönen für Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben in Top-Qualität. Der genaue Farbton kann anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern ausgewählt werden, wird vor Ort gemischt, kann gleich mitgenommen werden und ist jederzeit nachmischbar. Für die Farbentscheidung zu Hause stehen gratis Farbmusterkarten zur Verfügung.



Services im OBI Markt Kulmbach

 Top-Kunden-Karte

 Mietgeräte-Service

 Anhänger-Vermietung

 Farbmisch-Service

 Geschenkkarte

 Finanzierung

 Lieferservice

 Holz-Zuschnitt-Service

 Bestell-Service

 Wertstoff-Rücknahme

 Schlüsseldienst

 Reservieren & Abholen (online über www.obi.de)