Juwelier Schwahn auf Platz 1

von PR-REDAKTION

Das SCHWAHN-Team Kulmbach sagt Danke: "Unser SCHWAHN-TEAM freut sich riesig über den 1.Platz und bedankt sich ganz herzlich bei allen Kunden. Eigentlich wollten wir es nicht vorher verraten, aber nun muss es raus. Juwelier SCHWAHN Kulmbach feiert dieses Jahr auch noch ein großes Jubiläum! 35 Jahre SCHWAHN in Kulmbach.

Das heißt die Kunden dürfen sich im Laufe des Jahres noch auf viele weitere Überraschungen freuen.

Und hier noch ein Hinweis für alle frisch Verliebten und Heiratswilligen: Auch in Ehe- und Verlobungs-Ring-Fragen sind Sie bei Juwelier SCHWAHN richtig. Ob in Weiß-, Gold- oder Rosé-Farben. Juwelier SCHWAHN hat die perfekten Ringe für Sie.

Sie suchen etwas besonderes und möchten Ihren Ehering selbst gestalten?

Kein Problem bei Juwelier SCHWAHN. Mit unserem Trauring-Konfigurator gestalten Sie Ihre ganz persönlichen und einzigartigen Eheringe. Sie bestimmen Farbe, Breite, Größe, Form, ob mit oder ohne Diamant...

Entscheiden Sie selbst und machen Sie Ihren Ehering zu etwas ganz Besonderem!"