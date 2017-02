Eine wirtschaftlich gesunde Gemeinde

Interview mit Bürgermeister Helmut Fischer



Wo sehen Sie Michelau in zehn, in 20, in 30 Jahren?

Welche großen Pläne stehen in den nächsten Jahren für Sie an erster Stelle?

Welche Stärken, welche Schwächen hat Michelau?

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage von Michelau? Was müsste getan werden, um Michelau weiter voran zu bringen?

Was ist Ihrer Meinung nach derzeit das wichtigste Thema in Michelau?

Was mögen Sie persönlich an Michelau am liebsten und warum leben Sie gerne in Michelau?

Was glauben Sie, schätzen die Michelauer am meisten an ihrem Heimatort?

Familienfreundlichkeit ist für viele Bürger sehr wichtig. Wie ist Michelau bei diesem Thema aufgestellt? Was wird speziell für Kinder und Jugendliche angeboten?

Die Zahl der älteren Menschen steigt stetig an. Was tut Michelau für seine Senioren?

Zum Abschluss: Formulieren Sie in einem Satz, was Michelau besonders macht.



Wissenswertes über Michelau



Einwohner:

Fläche:

Gemeinderat mit Fraktionen:

Bürgermeister:

Vereinsleben:

Freie Bauplätze:

Kindertagesstätten:

Schulen:

VHS-Ansprechpartner:

Weitere Ansprechpartner:

Homepage:

Michelau wird ein attraktiver Industrie- und Wohnstandort bleiben, aber ein Prophet bin ich nicht.Komplettierung der Breitbandversorgung, Fertigstellung der Deichnachrüstung, Sanierung der KläranlageWir haben eine gute Infrastruktur, viele Arbeitsplätze bei einer breiten Gewerbestruktur, ausreichende Bildungseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Hort, Grundschulen, Mittelschule, eCn Klasse), großes Freizeitangebot mit Hallenbad, Rudufersee, Radwege, beschilderte Wanderwege, gute Einkaufsmöglichkeiten. Aber es gibt keine Bauplätze der Gemeinde im Gemeindeteil Michelau.Die Lage ist sehr gut, alle notwendigen Vorhaben sind oder werden kurzfristig realisiert und trotzdem bauen wir Schulden ab.Die Deichnachrüstung.Ich bin hier geboren und habe seitdem meinen Wohnsitz hier. Das besagt doch vieles! Die Möglichkeiten in Bezug auf Einkaufen, Freizeit, Infrastruktur sind ausgezeichnet.Infrastruktur, Einzelhandel, Freizeit, Vereine und kaum kommunale Probleme.Wir sind vor einigen Jahren in der Presse zur familienfreundlichsten Gemeinde im Landkreis gewählt worden! Ich erinnere an unsere Bildungseinrichtungen, an etwa 100 Vereine und Organisationen, Freizeitmöglichkeiten, kirchliche Angebote.Wir bieten Seniorennachmittage, auch Ausflüge, Rentner-Treffs, Veranstaltungen im Seniorenheim, im Mehrgenerationenhaus, in kirchlichen Einrichtungen. Wir wollen noch heuer eine barrierefreie Gemeinde werden; mit allen Gehsteigabsenkungen an Straßeneinmündungen und barrierefreien Zugängen zu öffentlichen Gebäuden der Kommune.Michelau ist eine wirtschaftlich gesunde Gemeinde, in der alle Aufgaben und damit Angebote für die Bürger weitgehend erledigt sind oder in den nächsten Jahren fertiggestellt werden.6 377 (Stand 31. Jan. 2017)1936 Hektar20 Gemeinderatsmitglieder und ein Bürgermeister - Sitzverteilung: CSU 9Gemeinderäte plus Bürgermeister, JB 1, SPD 6, JSB 2, FW2.Erster Bürgermeister: Helmut Fischer (CSU), Zweiter Bürgermeister: Dirk Rosenbauer, Dritter Bürgermeister: Jürgen Spitzenberger102 Vereine im Gemeindegebiet13 freie Bauplätze. Ansprechpartner: Bernd Wießmeier, Gemeindeverwaltung,Tel. 09571/970714"Haus Regenbogen" (Kinderkrippe) Gemeindeteil Michelau i. OFr., "Sophienheim" (Kindergarten) Gemeindeteil Michelau i. OFr., "St. Josef" (Kinderkrippe und Kindergarten) Gemeindeteil Schwürbitz, "Maria Goretti" (altersgeöffnete Kindergartenplätze und Kinderkrippe) Gemeindeteil Neuensee"Johann-Puppert"- Grund- und Mittelschule sowie Hort Michelau i. OFr., "An der Göritze"- Grundschule im Gemeindeteil SchwürbitzAnette Skotnica, Beethovenweg 12, 96247 Michelau i. OFr.Jugendbeauftragter: Dirk Fischer (CSU), Vertreterin: Sabine Wich (JSB)Behindertenbeauftragter: Stephan Meier, Gemeindeverwaltung, Tel. 09571/9707-20Seniorenbeauftragter: Horst Habermann, Gemeindeverwaltung, Tel. 09571/ 9707-0Tourismusbeauftragte: Birgit Hucke, Gemeindeverwaltung, Tel. 09571/9707-16