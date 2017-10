Sanierung der Falken Apotheke Hammelburg

Fundierte Beratung



Die Falken Apotheke präsentiert sich nach neun Monaten Bauzeit wieder an ihrem angestammten Platz aber in neuem Flair. Das komplett sanierte, umgebaute und modernisierte Gebäude verleiht der Bahnhofstraße ein Stück mehr Bedeutung und eine optische Aufwertung.Die alteingesessene Apotheke, die Hermann Gerhard 1949 hier gründete, befindet sich heute im Besitz der Familie Schubert, die dem Ruf der Erneuerung folgte. Apothekerin Rita Schubert verfügt jetzt nicht nur über ca. 200 Quadratmeter Laden-, Büro- und Lagerfläche sondern auch über ein automatisches Warenlager, das per Eingabe den gewünschten Artikel auswirft.Im hellen, großen Verkaufsraum, der auch eine individuelle Beratung erlaubt, finden sich zudem drei digitale Sichtwahl-Tafeln, die die Größe und den Preis gewünschter Artikel sowie Alternativen bildlich aufzeigen und damit dem Kunden eine optische Entscheidungshilfe an die Hand geben. Eine Ruhezone und ein eigener Beratungsraum vervollständigen das Interieur. Der barrierefreie Zugang neben dem Haupteingang ist noch provisorisch aber bis Ende des Jahres fertiggestellt und erleichtert Gehbehinderten den Besuch. Ein Kundenparkplatz steht ebenfalls zur Verfügung.Die fachliche Beratung bleibt das "A und O" in der Falken-Apotheke, die viele, übers Jahr verteilte, Aktionen mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Schüssler-Salze bietet. Im Team von zwölf Mitarbeitern sorgen acht Mitglieder für fundierte, pharmazeutische Beratung und Betreuung. Ständige Weiterbildungen und Schulungen halten die Fachkräfte, die alle aus Hammelburg und der Nahregion sind, auf dem aktuellen Stand der Homöopathie, Naturheilkunde und der Schulmedizin.Statt des bisherigen "Falkentalers" gibt es künftig Bonus-Punkte zum Aufkleben. Einen Bonuspunkt erhält der Kunde für je zehn Euro Einkauf aus dem Sortiment, wer einen zweiten Besuch wegen eines nicht vorrätigen Medikaments macht oder wer berechtigte Reklamation oder Fehler auf dem Kassenbon feststellt. Eventuelle, noch vorhandene Falkentaler, können zurückgegeben werden. Selbstredend sind die Punkte auch für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden.Das dreistöckige Gebäude birgt natürlich noch mehr als die Apotheke. In den Obergeschossen des denkmalgeschützten Hauses lässt die Familie Schubert bis zum Ende des Jahres fünf altersgerechte, barrierefreie Wohnungen in der Größenordnung 70 Quadratmeter (2), 100 Quadratmeter (2) und 140 Quadratmeter (1) einrichten. Ein Lift und eine Fluchttreppe sind bereits vorhanden. Die von Hermann Gerhard geführte Falken Apotheke übernahm im Dezember 1977 Norbert Weber, der 1991 mehrere Umbaumaßnahmen vornehmen ließ. Als der Inhaber im Jahr 2000 verstarb, übernahm seine Angestellte Rita Schubert die kommissarische Leitung, die ein Jahr später die Apotheke im hinteren Bereich umgestaltete um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.Zwei Jahre danach wurde Rita Schubert Inhaberin der Falken Apotheke. Sie absolvierte 1995 ein Pharmaziestudium, approbierte, war zunächst in zwei Schweinfurter Apotheken tätig und kam dann als Apothekerin in die Saalestadt.Falken Apotheke, Bahnhofstraße 4, Hammelburg, Tel.: 09732/2470, Fax 09732/6240, E-Mail: falkenapo@web.de, www.falkenapotheke-hammelburg.de . Geöffnet ist jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18.30 Uhr, am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und an Samstagen von 8.30 bis 12.30 Uhr.