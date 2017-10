Firmenübernahme Schwarzmann

von PR-REDAKTION

Ein eigenes Unternehmen zu leiten, stand nicht auf seiner Agenda, doch dann kam alles anders. Markus Senger, Installateur- und Heizungsbaumeister aus Ebensfeld, zeigt sich glücklich über die Fügung des Schicksals. Gemeinsam mit Christian Erhardt, einem früheren Kollegen, übernimmt er das Traditionsunternehmen Johann Schwarzmann in der Generalsgasse 3. Durch einen glücklichen Zufall hatten sie erfahren, dass Annemarie Schwarzmann den Familienbetrieb nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes Bernd Schwarzmann verkaufen wollte. Und dann waren sich die beiden Parteien rasch einig geworden.

"Ich bin sehr froh, dass ich unser Familienunternehmen, dass vor über 80 Jahren von meinem Schwiegervater gegründet wurde, nun in gute Hände übergeben kann", so die Seniorchefin. Zweimal hatte sie den Betrieb weiterführen müssen. Zum ersten Mal im Jahre 1982, als ihr Ehemann Adolf Schwarzmann verstarb; ein zweites Mal nun in den Monaten nach dem Tod ihres Sohnes Bernd im Dezember des vergangenen Jahres.

Treue Kunden Doch die Kunden waren ihr und dem Unternehmen stets treu geblieben, wofür Annemarie Schwarzmann sehr dankbar ist: "Ich möchte mich bei unseren werten Kunden für das uns langjährige entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken und bitte dies auch auf meinen Nachfolger zu übertragen."

Für die Übernahme steht sie mit Rat und Tat zur Verfügung, kennt sie doch eine Vielzahl der Kunden persönlich und weiß um ihre Wünsche. Der Name des Unternehmens bleibt erhalten ebenso wie der Firmensitz in der Generalsgasse 3. Markus Senger und sein Kompagnon werden das denkmalgeschützte Haus modernisieren, doch der Charakter des Hauses bleibt unverändert wie auch der Schriftzug "Johann Schwarzmann" an der Außenwand.

Das Portfolio der neuen Geschäftsführung ist breit gefächert: Sanitäranlagen, Bäder, Heizungen mit Gas oder Öl, Solar-, Biomasse- und Hackschnitzelanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen. Das sechsköpfige Team um Markus Senger und Christian Erhardt wird größere Projekte ebenso übernehmen wie auch die Betreuung der Endkunden im Blick behalten.

Ideale Voraussetzungen Markus Senger strebt außerdem die Kooperation mit anderen Unternehmen an.

Mit der Partnerfirma Obermain-Haustechnik aus Ebensfeld besteht bereits eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit, die in Zukunft ausgebaut werden soll. Seine Berufserfahrung in leitender Funktion in einem Unternehmen sowie seine zusätzlichen Qualifikationen in Betriebswirtschaft sowie in Kälte- und Klimaschutz bieten für Markus Senger die idealen Voraussetzungen, um ein Traditionsunternehmen wie die Firma Johann Schwarzmann erfolgreich fortzuführen.



Barbara Pittner