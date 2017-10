Engel & Völkers in Coburg angekommen

von PR-REDAKTION

Sie sind seit Juni in der Vestestadt und haben ihre "Probezeit" mit Bravour bestanden: Das Team um Sonja und Dieter Haimann von Engel & Völkers in der Ketschengasse schätzt sich glücklich, in kurzer Zeit schon zahlreiche interessante Immobilien im Angebot und viele nette Menschen kennen gelernt zu haben. "Wir sind hier mit Herz und Seele angekommen", sagte Geschäftsführer Dieter Haimann zufrieden am Donnerstagabend bei der Eröffnungsfeier des eleganten Coburger Immobilienshops.

In Coburg gut angekommen zu sein, das trifft auf den sympathischen Immobilienberater und seine Frau Sonja gleich in doppelter Hinsicht zu: Beruflich sah sich das Ehepaar Haimann schon nach wenigen Wochen in Coburg darin bestätigt, dass es hier in der Region besondere und ausgefallene Immobilien zu entdecken gibt - privat gefällt dem Ehepaar Haimann Coburg aber auch so gut, dass sie von Forchheim hierher ziehen möchten (an dieser Stelle sei verraten, dass die beiden dafür noch nach einer geeigneten Immobilie suchen).



Höchste Qualität

Coburg und die Region kann sich stolz schätzen, nun auch einen Immobilienshop von Engel & Völkers vor Ort zu haben. "Engel & Völkers steht für höchsten Anspruch und Qualität", sagt Sonja Haimann als Büroleiterin des Coburger Immobilienshops. "Wer einen Immobilienshop von uns entdeckt, der weiß sofort, dass es in dieser Stadt schöne Häuser geben muss".

Engel & Völkers ist nunmehr seit 40 Jahren in der Vermittlung hochwertiger und besonderer Immobilien tätig. Ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das an insgesamt mehr als 700 Standorten privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette anbietet. "Wir bieten für jeden Kunden individuell und maßgeschneidert Lösungen an", sagt Dieter Haimann, dabei betont er: "Wir haben ein breitgefächertes Angebot: von bodenständig bis hochherrschaftlich".



Vier Kontinente

Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilien sind die Kernkompetenzen der über 9700 Mitarbeiter weltweit. Derzeit ist Engel & Völkers in 35 Ländern auf vier Kontinenten präsent. Und seit kurzem nun auch in Coburg!

Im Immobilienshop in der Ketschengasse sind neben dem Ehepaar Haimann vier weitere kompetente Mitarbeiter tätig, die von Coburg aus die Städte und Landkreise Coburg, Kulmbach, Lichtenfels und Sonneberg betreuen. Zusammen mit den benachbarten Engel & Völkers Büros in Bamberg und Bayreuth wird die Region Oberfranken nahezu lückenlos abgedeckt - ebenso arbeiten die Coburger Kollegen mit den Partnern in der Metropolregion Nürnberg eng zusammen.

Christina Hauptmann





Service

Engel & Völkers übernimmt für Eigentümer kostenlos die diskrete Marktwertermittlung Ihrer Wohnimmobilie oder begleitet Sie auf der Suche nach Ihrer Wunschimmobilie - auch überregional / und international. Effektivität und Kundenbezogenheit bei der Vermittlung von Immobilien sind unsere Stärke - und Ihr Vorteil!







Mitarbeiter

Romina Leicht: Wer den Immobilienshop in der Ketschengasse betritt, wird gleich vom Lächeln der Assistenz Romina Leicht begrüßt. Als gebürtige Coburgerin ist sie tief mit der Region und ihren Menschen vertraut. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau ist für die Organisation und Kommunikation im Büro zuständig. Romina Leicht kümmert sich ebenso mit hohem Engagement um Vermietungen. Durch den privaten Bezug zu Seßlach - dort spielt sie Klarinette in der Stadtkapelle - freuen wir uns, Romina Leicht auch als Immobilienberaterin für dieses Gebiet vorzustellen.



Julia Franz: Als gebürtige Hamburgerin bringt Julia Franz ihre langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche im Stadt- und Landkreis Kulmbach ein. Die Region rund um die Plassenburg ist ihr Zuhause, hier macht die charmante Immobilienberaterin immer wieder neue Entdeckungen.



Steven Heimann: Zurück zu den Wurzeln: Nach viereinhalb Jahren zieht es den gebürtigen Coburger wieder in die Heimat. Der gelernte Immobilienkaufmann sammelte in den vergangenen Jahren nicht nur Erfahrungen in Berlin, sondern auch in London. Als zertifizierter Modedesigner mit Leidenschaft zum Home Staging bringt Steven Heimann zusätzlich ein ausgeprägtes Gespür für Gestaltung mit. Diese Interessenkombination kommt ihm bei der Findung und Präsentation von Immobilien besonders zu Gute. Steven Heimann ist als Immobilienberater für den Stadt- und Landkreis Coburg zuständig - und übrigens nicht der Sohn des Ehepaar Haimanns. Denn sein Name "Heimann" wird mit "e" geschrieben.



Christine Rechl: Die gebürtige Münchnerin lebt seit 2006 in Coburg und bezeichnet sich als "Wahl-Coburgerin". Als erfolgreiche Grafik- und Textildesignerin mit eigenem Atelier arbeitet sie nun auch als Immobilienberaterin für Engel & Völkers und ist zuständig für den Stadt- und Landkreis Coburg. "Besondere Immobilien mit dem gewissen Etwas sind meine Leidenschaft", sagt Christine Rechl.



Sir Henry: Die gute Seele des Coburger Büros ist zweifelsohne Sir Henry. Mit seinem liebevollen Blick zieht der niedliche Yorkshire Terrier alle in den Bann. Bei Spaziergängen mit "Frauchen" Sonja und "Herrchen" Dieter in der schönen Region kommt seine Funktion als Immobiliensuchhund voll zur Geltung. Dabei hat Sir Henry übrigens auch immer einen guten Riecher für besondere Immobilien, schließlich fühlt er sich schon seines Namens wegen dem Adel verpflichtet.