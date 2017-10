Einweihung der Erweiterung der Reinraumfabrik

von PR-REDAKTION

Die World Of Medicine GmbH (WOM) wächst weiter am Standort Ludwigsstadt. Sie investierte in die Erweiterung ihrer Reinraumfabrik. Am Mittwoch wurde der Erweiterungsbau offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Zwei Millionen Euro wurde in die Erweiterung der Reinraumflächen investiert, um somit unter anderem Platz für sieben weitere Produktionslinien schaffen zu können. Um diese bedienen zu können, wird am Standort Ludwigsstadt die Zahl der Mitarbeiter in der Reinraumfabrik von derzeit 105 um 34 erweitert. Insgesamt verdienen rund 280 Mitarbeiter ihren Lebensunterhalt bei der WOM in Ludwigsstadt.

In diesem Zusammenhang wies Scholz auf die unbesetzten Stellen in den oberfränkischen Werken hin. Es werde schwer sein, 34 neue Mitarbeiter zu rekrutieren, zumal die WOM in der industriegeprägten Region einem Wettbewerb ausgesetzt sei. "Wir brauchen aber Mitarbeiter, um die Produktionsziele zu erreichen und um solche Investitionen finanzieren zu können!".

Nicht zuletzt deshalb setzt die WOM auch auf eigenen Nachwuchs. Ausgebildet werden Berufe wie Elektroniker, Fachinformatiker, Fachlagerist, Fertigungsmechaniker, Industriekauffrau/mann, Mechatroniker, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- u. Kautschuktechnik, Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker.



WOM-Azubi-Tag

Am Samstag, 14. Oktober, findet auch der WOM-Azubi-Tag statt. Hier haben alle Heranwachsenden und auch deren Eltern und sonstige Interessierte die Möglichkeit von 10 bis 14 Uhr hinter die Kulissen der Medizintechnik zu blicken.

WOM macht auch sonst einiges, um Jugendliche auf ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. So vergibt die Unternehmensführung jedes Jahr einen Fairnesspokal an die fairste Mannschaft im regionalen Jugendfußball. Auch erhält die/der beste Azubi des zweiten Lehrjahres für ein Jahr lang einen VW-up zur Verfügung gestellt.

Am WOM-Azubi-Tag werden die Jugendlichen unter anderem einen Überblick dahingehend bekommen, dass in den Reinräumen Schlauchsets und Zubehörteile für die Minimal Invasive Chirurgie hergestellt werden. Dabei werden sie erfahren, dass die Produktionsprozesse mit höchsten hygienischen Anforderungen verbunden sind.

Bei der Einweihungsfeier nannte Scholz auch Zahlen, was die im Jahr 2014 fertiggestellte Reinraumfabrik betrifft. So wurden damals 300.000 Schlauchsets hergestellt, zwei Jahre später waren es schon 610.000, für 2017 sind 870.000 und für 2018 ganze 1,2 Millionen Schlauchsets geplant.



Produktionssteigerung

Hinzu kommen spezielle Filterkomponenten, die für die Schlauchsets produziert werden. Die Produktion will man von 1,3 Millionen in 2017 auf 1,4 Millionen in 2018 steigern. Dazu kommen noch 600.000 Filtergehäuse aus Reichenbach. Seit dem Jahre 2013 habe das Unternehmen acht Millionen Euro in Ludwigsstadt investiert.

Weiter bedankte sich der Geschäftsführer bei seinen Mitarbeitern, bei der Politik und bei allen am Bau beteiligten Handwerksfirmen.

Veronika Schadeck