Zehn Jahre Firma BAGS Oberhaid

von PR-REDAKTION

An diesem Tag besteht die Firma BAGS-Dienstleistungen genau zehn Jahre. Firmengründer Stephan Giehl wagte vor einem Jahrzehnt als "BAmberger Gebäude-Service" den Sprung in die Selbstständigkeit. Zunächst fand er als Hausmeister schnell einen festen Kundenkreis. Kleine Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten, Winterdienst und Gartenservice wurden von ihm gut und zuverlässig ausgeführt. Dies führte dazu, dass die Firma sehr schnell wuchs.

Ein weiterer Schwerpunkt wurde nun die Gebäudereinigung, entsprechend vergrößerte sich auch Jahr um Jahr der Mitarbeiterstamm. Stets darauf bedacht, seine Fachkompetenz zu vergrößern, absolvierte der gelernte Bauschlosser Stephan Giehl eine Ausbildung zum Gebäudereiniger, die er 2012 mit dem Gesellenbrief abschloss. Als nächstes strebt Firmengründer Stephan Giehl im Bereich der Gebäudereinigung nun sogar den Meisterbrief an. Damit ist die Firma BAGS-Dienstleistungen in der Lage, in diesem Bereich beste Qualität in Sachen Unterhaltsreinigung, Bauendreinigung, Photovaltaikreinigung sowie Glas- und Fenstereinigung anzubieten.



Reinigung von Photovoltaik-Anlagen

Eine deutliche Leistungsverbesserung bringt die gründliche Reinigung einer Photovoltaik-Anlage mit sich. Durch Umwelteinflüsse, wie Blütenstaub, Ruß oder auch Vogelkot können ganze Felder einer solchen Anlage lahm gelegt werden, man spricht von einem Leistungsverlust von bis zu 30 Prozent.

Gereinigt wird eine Photovoltaik-Anlage umweltfreundlich mit Umkehrosmosetechnologie. Hierbei wird mit Hilfe verschiedener Filter hundert Prozent Reinstwasser erzeugt, das nach der Reinigung fleckenfrei trocknet.

Glasflächen, Fenster oder Wintergärten werden auch an schwer zugänglichen Stellen umweltbewusst ebenfalls mit dieser Technologie gereinigt. Mehr Informationen hierzu finden Sie in einem Video auf der Internetseite von BAGS.



Allrounder rund ums Haus

Als Allrounder rund ums Haus bietet Stephan Giehl mit seinem Team Gartenpflege, Hausordnungen, Kehrdienste oder auch Reinigung von PVC- oder Linoleum-Belägen an. Denn, so Giehl, alte Beläge müssen nicht immer gleich ausgetauscht werden. Durch eine intensive Grundreinigung und einer anschließenden Neubeschichtung sehen viele Böden nach der Behandlung wieder aus wie neu.

In dieser Jahreszeit bindet der Winterdienst viele Kräfte. Schon in aller Frühe sind die Männer von BAGS-Dienstleistungen mit ihren professionellen Räumgeräten unterwegs, um die weiße Pracht schnell zu räumen und die Gehwege zu streuen. Und dies an sieben Tage in der Woche, inklusive Versicherungsübernahme gegenüber der Stadt oder der Gemeinde.

Zum Kundenstamm gehören mittlerweile Industriebetriebe, Gaststätten, Praxen, Kanzleien und Privathaushalte. Zu den gewerblichen Kunden zählen unter anderem die Baugenossenschaft für den Stadt- und Landkreis Bamberg e.G., die Technische Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg, die Firma Eichhorn Kompost GmbH in Eltmann, sowie diverse Einkaufsmärkte und Arztpraxen.



Gutes Betriebsklima

Zum jungen BAGS-Team gehören mittlerweile zwölf Mitarbeiter in durchweg sozialversicherungspflichtigen Jobs. Neun davon sind Frauen, die vornehmlich in der Gebäudereinigung eingesetzt werden, die drei Männer haben ihren Arbeitsschwerpunkt im Winterdienst und in der Grünanlagenpflege.

Wichtig ist Stephan Giehl ein gutes Betriebsklima, eine langjährige Betriebszugehörigkeit und äußerst geringe Fehlzeiten sind ein deutliches Zeichen hierfür.

Das hohe Niveau erhalten und noch ein bisschen ausbauen, ist das Ziel von Firmengründer Stephan Giehl, der es sich nicht nehmen lässt, in vorderster Front stets mit zu arbeiten.

Erreichbar ist BAGS-Dienstleistungen unter der Rufnummer 09503/503970, Mobil 0175/4261069, per Mail unter info@bags-dienstleistungen.com oder im Internet unter www.bags-dienstleistungen.com und natürlich am Firmensitz in der Lerchenstraße 2 in Oberhaid. Horst Lange