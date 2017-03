Übergabe Obst und Gemüse Mirsberger

von PR-REDAKTION

Drei Generationen der Familie Mirsberger führten bisher das Obst- und Gemüsefachgeschäft in der Hornschuchallee. Ihr ganzes Berufsleben verbrachte Manuela Mirsberger dort. Zum 1. April übergeben sie und ihr Ehemann Michael Mirsberger das Ladengeschäft an einen erfahrenen Pächter: die Familie Huberth-Schiersch.

Senior Reinhard Huberth betreibt seit Langem in Kauernhofen eine Hühnerfarm. Deren Endprodukt, also Eier weiß und braun, werden in der Hornschuchallee angeboten. Er ist Herr über 3500 Obstbäume und Beerensträucher und zudem als Schnapsbrenner tätig. Seine Brände gibt es ebenfalls im Laden. Eine weitere Besonderheit des Erzeugerbetriebs Huberth sind alle Arten von Sommerbeeren und Erdbeeren. Familie Huberth vermarktet regional eine große Produktauswahl aus eigenem Anbau. Daneben bleibt selbstverständlich das bisherige Warensortiment bestehen, beispielsweise exotische Früchte oder fränkische Bohnakern.



Vorspeisen und Antipasti

Ein Teil von Reinhard Huberths Ernte wandert in die Hände seiner Ehefrau Petra. Sie bereitet aus vielen Fruchtsorten Liköre zu; ihre Spezialität ist der Eierlikör aus den Eiern der eigenen Hühnerfarm. Ihre Tochter Anja Eichhorn, von Beruf Hauswirtschaftsmeisterin, ist künftig zuständig für das Angebot an Obst- und Gemüsesalaten, Vorspeisen und Antipasti.

Die Ladenleitung liegt in den Händen von Katrin Huberth-Schiersch und ihrem Ehemann Roland Schiersch. Sie beide haben schon viele Erfahrungen gesammelt in der Ladenfiliale in Kulmbach und an den Marktständen der Familie Huberth.