Tropicana in neuem Outfit

Im neuen Gewand präsentiert sich das Reisebüro Tropicana in der Zollnerstraße 179 in Bamberg. Viele fleißige Hände sorgten dafür, dass sich das Reisebüro, das seit 23 Jahren von der Reiseverkehrskauffrau Andrea Lang geführt wird, nun in neuem Glanz und neuen Farben zeigt.



Zur grundlegenden Renovierung gehörte, auch dank der tatkräftigen Unterstützung von "ImPlus+S", einem Unternehmernetzwerk, das Entfernen von Zwischenwänden, ein neuer Anstrich und natürlich auch neues Mobiliar. "Damit ist unser Reisebüro offener, übersichtlicher und kundenfreundlicher geworden", sieht sich Andrea Lang in ihrem Entschluss zur Totalrenovierung bestätigt. Dass sich das Reisebüro Tropicana heute seinen treuen Kunden in neuem Outfit präsentieren kann, lag auch am reibungslosen Zusammenwirken der Handwerker, denen Andrea Lang großes Lob zollt.



Konkurrenzlos günstig

Umfangreich und für jeden Geschmack und auch Geldbeutel ist das Angebot des Reisebüros Tropicana. Als besonderes Schnäppchen bietet Andrea Lang eine einwöchige Aida-Schiffsreise nach Mallorca an, die es dank der starken "Kinderermäßigung" für "Kinder" bis zu 24 Jahren, die in der Kabine der Eltern mitreisen, möglich macht, einen konkurrenzlos günstigen Kreuzfahrtschiff-Familienurlaub zu buchen. "Türkei und Ägypten werden zur Zeit auf Grund der unsicheren Lage schlecht gebucht und die Kunden suchen Alternativen", erzählt die Reiseverkehrskauffrau aus Leidenschaft. So erfreuen sich nun die Kanaren, die USA oder eine Reise zum Nordkap steigender Beliebtheit, wobei Andrea Lang wegen ihrer engen Kontakte zur benachbarten ehemaligen US-Kaserne als Spezialistin für Reisen in die Staaten gelten darf.



Viele zufriedene Stammkunden

In einer umfassenden guten Beratung sieht sie den Grund für einen großen Kreis an Stammkunden. Aber auch die jüngere Generation, die manchmal auch über Facebook den Kontakt zum Reisebüro Tropicana findet, nimmt den Weg in die Zollnerstraße. Dabei wird Andrea Lang allen Wünschen gerecht, egal ob es sich um Pauschal- oder Individualreisen, Ferienwohnungen oder nur Flüge handelt.

Unterstützt wird die Chefin durch Robin Schneider, der als Auszubildender ein duales Studium absolviert.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Reisebüro Tropicana Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Tel. 0951/9370120. Vereinbart werden können auch Termine am Abend.