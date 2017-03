Schöner Leben Baunach

von PR-REDAKTION

"Schöner Leben" in Baunach will das Leben schöner machen. "Wir wollen die größte und schönste Auswahl an Stoffen, Gardinen, Näh¬zubehör, Bändern und Borten, Applikationen, Kurzwaren - also alles für kreative Näher und Wohnungs-Einrichter bieten", erklärt Tanja Saffouri von "Schöner Leben".



Auf ca. 3000 Quadratmetern bietet "Schöner Leben" in der Bahnhofstraße 10 bis 12 eine große Auswahl an Stoffen, Gardinen, Heimtextilien, Kissen, Dekoartikeln, Kleinmö¬beln, Küchen- und Badzubehör, Modeartikel, Schmuck und vieles mehr. "Unsere Kunden", so Tanja Saffouri, "schätzen natürlich in ers¬ter Linie unser großes Sortiment, ob im Ladengeschäft oder im Onlineshop mit ca. 20.000 Artikel (www.schoener-leben-shop. de), aber auch unser hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit vielen Angeboten und Schnäppchen. Darüber hinaus wird unser Nähservice sowie unsere fachmännische Beratung gerne in Anspruch genommen."



Philosophie

Jeder hat seinen Lieblingsladen. Im Fall von Tanja Saffouri ist "Schöner Leben" der bevorzugte Laden. Verkauft werden nur Artikel, die sie auch selber benutzen oder an Freunde verschenken würde. Das Sortiment wächst ständig und immer wieder kommt etwas Neues. Denn wer sich ständig auf die Suche nach den schönsten Stoffen und Gardinen sowie Heimtextilien begibt, stolpert über viele andere schöne Dinge, die natürlich den Schöner-Leben-Fans nicht vorenthalten werden sollen.

"Schöner Leben" kennt sich einfach in der Branche aus. Es bestehen langfristige Kon¬takte zu Herstellern, Webereien, Designern, Agenturen usw. So weiß Tanja Saffouri schon lange vorab, was Trend wird. Den Kunden kommt einfach zugute, dass die "Schöner-Leben"-Trends¬couts weltweit auf Messen und Trade Shows unterwegs sind und ein feines Gespür für Stoffe und Deko haben. Zum anderen hat das Team immer das Ohr am Kunden. Sie bestimmen maßgeblich mit, was sich im Sortiment wiederfindet.



Den Werksverkauf in Baunach gibt es seit 1994, davor lag der Schwerpunkt auf Export von Garnen und Stoffen. Weil die Nachfrage sehr groß ist, wird das Geschäft ständig weiter ausgebaut, um Platz für das Sortiment zu machen, das ja ständig erweitert wird.



Visionen

Wer "Schöner Leben" kennt, weiß, dass es immer etwas Neues gibt. "Wir sind gerade dabei, unser Fotostudio aufzubauen, um unsere ,Schöner Leben Schätze" besser in Szene zu setzen und unseren Kunden noch mehr Inspirationen geben zu können", erzählt Tanja Saffouri. In Zukunft wird es noch mehr exklusive "Schöner Leben"-Artikel geben - ins¬besondere Heimtextilien wie Tischläufer, Kissen und Vorhänge, die in Zusam¬menarbeit mit Webereien, Textilverlagen, Stoffherstellern und Designern entstehen.



Kontakt

Schöner Leben, Bahnhofstr. 10-12, 96148 Baunach, Do. und Fr. von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr, www.schoener-leben-shop.de.