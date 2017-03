Opel und Kia unter einem Dach

von JÜRGEN SCHEIBE

Nachdem nun alle Baumaßnamen abgeschlossen wurden, sind die Weichen für einen neuen Startschuss gestellt: Am Samstag, 1. April, von 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 2. April, von 10 bis 16 Uhr, feiert die Korn & Schwenk GmbH die Neueröffnung ihres Autohauses in der Albert-Ruckdeschel-Straße 6. An beiden Tagen wird ein attraktives Festprogramm für die ganze Familie geboten (siehe untenstehenden Kasten). Opel- und Kia-Freunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn die neuen Modelle Kia Picanto und Opel Karl "Rocks" feiern an diesem Wochenende ihre Premiere in den deutschen Autohäusern.



Kia seit 1993 in Deutschland

Die Geschichte des Autohauses Korn & Schwenk und die der Marke Kia sind in Kulmbach eng miteinander verknüpft. Seit 1993 gibt es Kia in Deutschland. "Wir waren einer der ersten Händler", so Geschäftsführerin Sabine Schwenk. Ihr Autohaus (Auto Kaiser) war zuerst im Spiegel beheimatet, zog dann um in die Goethestraße und 2004 nach Melkendorf in die Räume des Autohauses Riegel. Hier begann auch die Zusammenarbeit mit Albin Korn. Bedingt durch das rasante Wachstum der erfolgreichen Marke Kia stießen die Räumlichkeiten in Melkendorf allerdings an ihre Grenzen.

Am 10. Juni 2015 übernahmen Sabine Schwenk und Albin Korn daher die Räumlichkeiten des ehemaligen Autohauses Seidler in der Albert-Ruckdeschel-Straße. Besonders heben Sabine Schwenk und Albin Korn hervor, dass 12 Mitarbeiter des ehemaligen Autohauses Seidler übernommen wurden. Ebenso 12 Mitarbeiter des vorherigen Autohauses Riegel & Schwenk. Insgesamt 25 Personen sind nun in der Autohaus Korn & Schwenk GmbH tätig.

Die Umbauarbeiten nahmen fast zwei Jahre in Anspruch. Zum einen musste die Baustatik des Gebäudes an die neuen Anforderungen angepasst werden, zum anderen galt es zahlreiche Anforderungen der beiden Hersteller Kia und Opel zu erfüllen, um beide Marken unter einem Dach präsentieren zu können - sowohl von der Flächenverteilung als auch von der Außengestaltung. Beide Marken werden gleichberechtigt attraktiv präsentiert. Im 500 Quadratmeter großen Autohaus sind beide Marken durch eine hohe Wand voneinander getrennt, auf dem Freigelände können ebenfalls alle Neu- und Vorführwagen nach Marken sortiert bestaunt werden. Eine zusätzliche Eingangstür am Autohaus machte es möglich, dass jeder Hersteller sein eigenes Portal errichten konnte.

Für beide Marken blicken Albin Korn und Sabine Schwenk optimistisch in die Zukunft. Kia erfreue sich nicht zuletzt durch die Sieben-Jahre-Hersteller-Garantie steigender Beliebtheit, und Opel blicke durch die Zusammenarbeit mit der Groupe PSA ebenfalls in eine positive Zukunft.

"Wir freuen uns, dass der Umzug die richtige Entscheidung war, und die Kulmbacher Opel-Kunden weiterhin von gut geschulten Mitarbeitern bedient werden und wir für unsere Kunden eine angenehme Atmosphäre geschaffen haben", hebt Sabine Schwenk hervor und lädt ganz herzlich zur Neueröffnungsfeier am 1. und 2. April ein. Jürgen Scheibe





Programm

Samstag, 1. April:

10 bis 14 Uhr Radio Plassenburg live vor Ort

14 bis 16 Uhr Unsere Feuerwehr zum Anfassen

 Besichtigung der Einsatzwagen

 Rettungseinsatz



Sonntag, 2. April:

14 Uhr Auftritt der Linedancegruppe Stomping Deputies



Samstag und Sonntag:

Jeweils von 10 bis 16 Uhr Hüpfburg, Motorbuggybahn, Glücksrad, Popcorn, Glasgravierer, Buttonbasteln, Ballonmodellieren, Schminktheater



Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen bestens gesorgt.



Auch vertreten: Die gesamte Modellpalette der Hersteller Opel und Kia sowie die Vorstellung der neuen Modelle Kia Picanto und Opel Karl Rocks.