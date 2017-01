Neues Zuhause für "Dr. Wahler & Kollegen"

von PR-REDAKTION

Man kann es drehen und wenden wie man will: Das neue medizinische Leistungszentrum am Kreisel in Euerdorf ist ein echter Blickfang. Familie Wahler und ihrem Team ist es hier gelungen, Leistungen zum Wohl des Patienten zu verbinden, die auf den ersten Blick eher wenig miteinander zu tun haben: Hinter der modernen, urbanen Fassade befindet sich die neue Euerdorfer Zahnarztpraxis Dr. Wahler & Kollegen und im Erdgeschoss eine Praxis für Physio- und Ergotherapie, sowie Logopädie. "Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich bieten wir hier eine völlig neue Konstellation an therapeutischen Angeboten", erklärt Dr. Robert Wahler, der mit fünf Mitgliedern seiner Familie im Unternehmen zusammenarbeitet.



Komplexer Neubau in Rekordzeit

Doch zunächst zum Neubau: Automatisch öffnet sich die Türe für den, der über den Parkplatz mit 25 Stellplätzen das rund 1000 Quadratmeter große Gebäude betritt. Alle Räume sind barrierefrei, der Aufzug groß genug für einen Zwillingskinderwagen oder Rollstuhl, Behindertentoiletten befinden sich im Erdgeschoss. Die auf dem Dach und an der Fassade installierte Photovoltaikanlage versorgt das dreigeschossige Gebäude mit Energie, auch spezielle Systeme für optimales Klima und Raumluft sowie Niedrigenergiestandards war dem Bauherren, der Familie Wahler, wichtig.

Wer glaubt, nachts das Dach schweben zu sehen, der braucht nicht an seiner Sehkraft zu zweifeln: Eine spezielle Beleuchtungstechnik macht es möglich. Das Innenleben ist voll auf Gesundheit optimiert. "Zehn Kilometer Glasfaserkabel zur Vernetzung der modernen Behandlungsmodule und Patientenbetreuung wurden verlegt", erklärt Zahnärztin Dr. Kristin Wahler.

Die Familie hat großen Wert darauf gelegt, ausschließlich regionale Unternehmen mit diesem komplexen Neubau zu betreuen. Das Ergebnis gibt ihnen Recht. "Wir sind absolut zufrieden mit der Leistung unserer regionalen Handwerker und den Architekten Jürgen Bornkessel aus Hammelburg und Jörg Gehles aus Haßfurt", lobt Robert Wahler den Ablauf der Bauarbeiten. Im ersten Obergeschoss ist die Zahnarztpraxis angesiedelt. Ein Empfang, sieben Behandlungsräume, ein Zahntechniklabor und ein Wartebereich finden sich auf 350 Quadratmetern. Jetzt wird klar, warum das Team umgezogen ist: Hier, im neuen Gebäude ist wesentlich mehr Platz für Patienten, Behandler und moderne Technik. Satinierte Glastüren trennen die Räume voneinander. Der Fußbodenbelag ist in Anthrazit mit silbernen Einlagen gehalten, die Möbel in warmen Holztönen, der Wartebereich wirkt kuschelig mit einem beigen Florteppich. Bildschirme und Kunst an den Wänden geben Farbe und Blickfang dazu.



Entspannt mit Lachgas

Wer trotz der einladenden Umgebung dann doch mit einem mulmigen Gefühl in die Praxis kommt, befindet sich in guter Gesellschaft: rund 70 Prozent der Patienten in Deutschland geben zu, dass es ihnen so geht. Ursachen gibt es viele. "Schlechte Erfahrung in der Kindheit", nennt Dr. Robert Wahler einen häufigen Grund, nicht wenige haben Angst vor dem Gefühl des Ausgeliefertseins, dem Surren des Bohrers oder vor dem Stechschmerz bei der Gabe einer Spritze. Auf sie wartet bei Dr. Wahler & Kollegen auch am neuen Standort etwas, das den Zahnarztbesuch zu einem entspannten Erlebnis macht: Lachgas. "Es ist garantiert nebenwirkungsfrei und auch für Kinder geeignet", erklärt Dr. Wahler.

Zur weiteren neuen medizinischen Ausrüstung gehören 3D-Röntgen, computergestütztes Design und Herstellung von Zahnersatz (CAD-CAM), eine Intraoral-Kamera, die den Abdruck ersetzt, und Laser. Laborleiter Dipl. Ing. (FH) Alexander Wahler ist überzeugt, dass "die kurzen Wege zwischen Behandlungsstuhl und unserem Meisterlabor eine ausgesprochen enge Zusammenarbeit garantieren - für bleibend bessere Ergebnisse im Mund.

Dr. Udo Dürner, seit 25 Jahren in der Praxis dabei, sieht durch den Neubau einen klaren Mehrwert für die Patienten. "In enger Abstimmung mit den Planern haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem unsere zahnmedizinischen Profis optimale Arbeitsbedingungen vorfinden und die Patienten sich wohlfühlen. So klappt das auch schneller mit gesunden Zähnen und schönem Lächeln." Dr. Kristin Wahler, sie ist die Spezialistin für Kieferorthopädie, korrigiert mit ihrem Team Zahnfehlstellungen mit Hilfe von festen und losen Spangen; neuerdings auch mit unsichtbaren Spangen, sogenannten Alignern, die privat und im Beruf keine Einschränkung mehr bedeuten.



Zahnarztpraxis, Dr. Wahler & Kollegen, Hammelburger Straße 24 (Am Kreisel), 97717 Euerdorf, kostenfrei anrufen unter Tel.: 0800/844 1 844, www.praxis-wahler.de.





Im Erdgeschoss des Neubaus am Euerdorfer Kreisel befindet sich eine Praxis für Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. Die 260 Quadratmeter sind genau auf die Bedürfnisse der großen und kleinen Patienten zugeschnitten. Nach Schweinfurt entstand hier der zweite Standort von "Physio • Ergo • Logo" mit vier langjährig erfahrenen Fachkräften. "Mit diesem Konzept setzen Dr. Wahler & Kollegen ihren Anspruch auf hochwertige medizinische Versorgung in der Region um", so Zahnarzt Tobias Wahler. Mehrere Therapeuten und Ärzte unter einem Dach bieten neue Möglichkeiten für die Patienten, die durch längere Öffnungszeiten und Erreichbarkeit profitieren.



Behandlungen bis 20 Uhr

Berufstätige haben die Möglichkeit, sich bis 20 Uhr behandeln zu lassen. Mit dem Elektroauto können Hausbesuche in die eigenen vier Wände genauso wie in eine Pflegeeinrichtung gut erreicht werden. Die beiden Praxen im Neubau erlauben aber auch die innovative, fachübergreifende Diagnose und Behandlung, die häufig für ganzheitliche Medizin gefordert wird. "Manche Verspannung im Schulter-Nackenbereich kann durch nächtliches Zähneknirschen entstehen", so Dr. Robert Wahler. "Ob vom Kiefer mit der Wirbelsäule oder der Zahnstellung mit der Aussprache - Anknüpfungspunkte zwischen Zahnmedizin und Physio • Ergo • Logo gibt es viele - und damit die Möglichkeit für bessere Behandlungsergebnisse. Hier haben wir gemeinsam ein Auge darauf, was wirklich hinter den Beschwerden steckt."



Erfahrene Therapeuten - Modernste Geräte in hellen Räumen

Praxisleiter Christian Kolb aus Thulba und Physiotherapeutin Sarah Klein aus Ramsthal zeigen sich begeistert von den neuen Therapieräumen. Gerade für Menschen, die beispielsweise nach einem Unfall an Gehhilfen gebunden sind, auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ist der ebenerdige Zugang ideal - außerdem ist dank der großen Fenster alles hell und freundlich.

"Hier in Euerdorf wurde alles so entworfen", schwärmt der Physiotherapeut, "dass unsere Patienten Privatsphäre haben und wir modernste Therapieansätze ideal anwenden können - auch an Spezialgeräten." Neben ärztlich verordneten Maßnahmen, die dazu dienen, wieder gesund und einsatzfähig zu werden, steht auch ein Raum mit Geräten der neuesten Generation für die medizinische Trainingstherapie bereit. Der Physiotherapeut, früher bekannt als Krankengymnast, behandelt neben Rückenbeschwerden und allgemeinen Erkrankungen des Bewegungsapparates auch neurologische und geriatrische Beschwerden. Physio • Ergo • Logo bietet nun aber auch medizinische Betreuung, mit der Patienten jeden Alters solche Probleme vorbeugen können - häufig sogar von der Krankenkasse gefördert. Seine Kollegin Sarah Klein unterstützt ihn zusätzlich als ausgebildete Yoga-Lehrerin.

Den Bereich "Logo", also die Logopädie, hat Constanze Halbig aus Sulzthal inne. Sie behandelt Sprachentwicklungsstörungen in den Bereichen Wortschatz, Grammatik und Aussprache genauso wie Artikulationsstörungen - darunter auch Lispeln. Ein weiteres Behandlungsgebiet von der Logopädin sind Redeflussstörungen, wie Stottern und Poltern, von denen Kinder und Erwachsene betroffen sein können. Neben myofunktionellen Störungen und Stimmstörungen zählen auch Störungen der Sprache und Stimme nach einem Schlaganfall, einer Operation oder einem Tumor zu ihren Aufgabenfeld. "Meine Herzensangelegenheit ist die Behandlung von Kindern", sagt Halbig.

Für den Bereich Ergotherapie ist Vanessa Dörfner aus Euerdorf zuständig. Ihre Spezialgebiete decken die Bereiche Kinderheilkunde, Geriatrie, Handtherapie sowie Neurologie und Schlaganfall ab. "Die ergotherapeutische Behandlung in der Geriatrie dient der Wiedererlangung verloren gegangener Funktionen sowie dem Erhalt und der Stärkung bereits vorhandener Fähigkeiten im Alltag", nennt Dörfner als Beispiel aus ihrem Bereich. Für Schlaganfallpatienten verläuft die Genesung heute dank erfahrener Ergotherapeuten wie Frau Dörfner, die natürlich mit dem Hausbesuch auch Hilfe im ganzen Landkreis leistet, wesentlich erfolgreicher. "In allen drei Bereichen arbeiten wir an einem Ziel: dass Menschen wieder voll im Leben stehen können - privat und im Beruf", sind sich Kolb, Klein, Halbig und Dörfner einig. "Der Neubau unterstreicht unseren Anspruch für die Menschen in unserer Region, mit allen medizinischen Leistungen auf der Höhe der Zeit und mit der technischen Ausstattung auf dem besten Stand zu sein", betont Robert Wahler. Und mit der Einweihung in Euerdorf am Kreisverkehr sind es nun bereits 125 laufend fortgebildete Mitarbeiter an den drei Standorten in Euerdorf, Bad Kissingen und Schweinfurt, die diesen Anspruch im Namen von Dr. Wahler & Kollegen täglich mit Leben füllen.



Dr. Wahler & Kollegen, Physio • Ergo • Logo, Hammelburger Straße 24 (Am Kreisel), Tel.: 09704/603 90 20, www.physio-ergo-logo.de