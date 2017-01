Neueröffnung bei Optik Busch

von PR-REDAKTION

Es ist soweit: Nach monatelanger Planungs- und Umbauzeit feiert Optik Busch am Samstag, 14. Januar, große Neueröffnung im Steinweg 18 in Coburg. Die lange Geschäftstradition wird dabei in beeindruckender Weise fortgesetzt. Beste Lage, beste Auswahl und persönliche Beratung auf höchstem Niveau.

"Der Grund für den Umzug waren die Mietpreise in den alten Geschäftsräumen", berichtet die Geschäftsführerin Christine Fischer. Auf 180 Quadratmeter finden die Kunden jetzt mehr als 1000 Brillenfassungen zum sofortigen Ausprobieren und alles Wichtige zu den Themen Brillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Augenschule und Visualtraining.

"Wir hören sehr genau hin, was für unsere Kunden wichtig ist und legen konsequent Wert auf beste Qualität. Die Zufriedenheit aller Kunden steht im Mittelpunkt unserer Arbeit", berichtet die Augenoptikermeisterin Christine Fischer. Das facettenreiche Angebot des Brillen-Fachgeschäftes bietet den Kunden eine gute Auswahl. Es werden unter anderem Marken wie Liebeskind, Ray Ban, Silhouette, Switch it, Lacoste und Aigner angeboten. Zur Neueröffnung am 14. Januar wird die neue Kollektion von William Morris vorgestellt. Mit diesen Brillen haben Sie die Aufmerksamkeit auf Ihrer Seite.



Ganzheitlicher Vorgang

Sehen ist ein ganzheitlicher und äußerst individueller Vorgang. Stress, mangelnde Bewegung, belastende Lebensumstände und falsche Sehgewohnheiten führen zu körperlicher und geistiger Anspannung. Die Augen reagieren mit Symptomen der Überlastung. Zur Verbesserung der Sehkraft und des Sehgefühls bietet das Fachgeschäft regelmäßig einen Augenspaziergang an. Einzigartig in Coburg ist die Spezialisierung des Teams auf ganzheitliches und optometrisches Sehtraining zur Gesundheitsvorsorge und Leistungssteigerung am Computerarbeitsplatz.

Als weitere Neuerung bietet das Team von Optik Busch die offene Werkstatt. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Einschleifarbeiten zu beobachten. So wird eine höchst mögliche Qualität geboten und die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt.

"Ein großer Dank gilt den Architekten Benjamin Kutschera und Steffen Bauer und sämtlichen beteiligten Handwerkern", so Christine Fischer. "Nur so konnte ein Fachgeschäft entstehen, das in Sachen Stil und Technologie keine Wünsche offen lässt", erklärt die Geschäftsführerin stolz. Opl