Neueröffnung Tegut in Bad Brückenau

von PR-REDAKTION

Heller, übersichtlicher und freundlicher - so präsentiert sich die neue tegut... Filiale in Bad Brückenau. In rund eineinhalb Jahren entstand direkt am bereits bestehenden Gebäude der Neubau. Nahezu unbemerkt von den Kunden wurde gesägt, gebohrt, gehämmert, geschraubt, ein neuer Boden verlegt und Wände eingezogen.

Nach und nach zogen die einzelnen Sortimente von dem 45 Jahre alten tegut... Gebäude in den neuen Komplex um, der durch seine Höhe und Helligkeit besticht. Vor einigen Monaten wurde bereits die neue Frischeabteilung mit Fleisch-, Fisch- Käse und weiterer Kühlkost eröffnet. Am neuen Eingang ist der Kassenbereich integriert, eine Getränkeabteilung, ein großzügiger Bereich in dem Obst- und Gemüse präsentiert wird ist ebenso vertreten wie alle weiteren Abteilungen. Von A wie Ananas bis Z wie Zwiebel oder vom alkoholfreien Getränk bis zur Zahnbürste ist nach wie vor alles zu finden. Den Kunden erwartet ein vielfältiges Angebot an Frischwaren, Markenartikeln, Feinkost, regionalen Lebensmitteln, Tiefkühlprodukten, Zeitschriften und Drogerieartikeln in allen Preisstufen. Regionale Lebensmittel haben für tegut... einen hohen Stellenwert. Sie bieten den Kunden optimale Frische und schonen durch kurze Transportwege die Umwelt. Mit den über 120 Fairtrade und tegut... Fairbindet Produkten haben die Kunden die Möglichkeit, internationale und nationale Projekte zu unterstützen, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig verbessern.



Weiterhin großes Bio-Sortiment

Natürlich gibt es auch weiterhin ein reichhaltiges Biosortiment mit Produkten von Alnatura und Demeter. "Bio ist schon seit über 30 Jahren im Verkauf von tegut... eine Stärke", erklärt Thorsten Krack und, "der vollständig neue Markt präsentiert die umfassenden Sortimente in einer modernen, klimafreundlichen Atmosphäre."

Der Filialgeschäftsführer der rund 1800 Quadratmeter großen Filiale ist besonders stolz auf das nachhaltige Ladenkonzept. Dazu gehören zum Beispiel Kühlmöbel auf CO2 Basis oder die effiziente Licht- und Heizungsführung. Im Prinzip kommt im neuen Gebäude keine eigene Heizung mehr zum Einsatz, vielmehr setzt das Unternehmen auf neueste Technik, das heißt, die Abwärme aus den Kühlanlagen dient als Wärmespender. Krack freut sich auch, dass sich bis zum Herbst auch die Parkplatzsituation entspannen wird. Momentan gibt es 160 Parkplätze für die neuen und alten tegut... Kunden. "Unser großer Respekt gilt allen tätigen Handwerkern, Stadtvertretern und natürlich den Kunden, die während des Umbaus viel Verständnis aufgebracht haben", bedankt sich Krack herzlich und freut sich auf die kommende Eröffnungsfeier am 8. März. Die im tegut... angesiedelten Geschäfte wie der Blumenladen, der Bäcker, der Friseur, die Lottoannahmestelle oder die Post sind natürlich auch auf der neuen Fläche erreichbar. tegut... Gänsrain 1, 97769 Bad Brückenau. Anja Vorndran