Neueröffnung Pfefferraum BAR & GRILL

von PR-REDAKTION

Pfefferraum BAR & GRILL räumt mit der Annahme auf, es gebe nur schwarzen und weißen Pfeffer - und das war's. Pfeffer-Traum wird wahr, dank des Einsatzes unter anderem von Kuben-, Assam-, Sichuan- und Madagaskar-Pfeffer. So differenziert geht's weiter, siehe Speisekarte.



Panoramablick

Vor allem: keine Kompromisse beim Wechsel vom "Play off" zum Pfefferraum. Zentrale Theke in der Form eines Würfels. Dafür gibt die Glasfront den Panoramablick frei aufs Weltkulturerbe mit seiner Kirchenpracht. Keine Burger. Udo Bräunig, Geschäftsführer von Freak City Catering und noch dazu gelernter Koch, setzt auf Steaks, Meeresfrüchte und thailändische Gerichte aus dem Wok.



Rippen satt

Im Detail: Steaks aus Irland und USA vom Lavagrill, zum Beispiel serviert mit Speckbohnen und hausgemachter Jack Daniels BBQ Soße. Die Edel Grill Mix-Platte verwöhnt reichlich mit Iberico Kotelett, Lamm- und Rinderfilet. Bei "Pfefferraum Rippen satt" kann nachbestellt werden, so oft der Gast möchte. Wer Meeresfrüchte bevorzugt, wählt zwischen Südseefischen, Dorade Royale und Oktopus. Thai Curry gibt's mit Riesengarnelen, Filet vom Rind und von der Hähnchenbrust.



Auch Veganes

Die vegane Note steuern Thaicurry mit Gemüse sowie Pasta mit Ofengemüse und pikantem Tomatensugo bei. Ergänzt wird das Standardangebot durch eine ständig wechselnde Wochenkarte, die etwa T-Bone- und Tomahawk-Steaks beinhalten wird. Bei allen Gerichten legt Udo Bräunig Wert auf Frische und, sofern machbar, Erzeugnissen aus der Region. Außerdem, die hausgemachten Soßen zeigen es an: Fertigprodukte kommen nicht auf den Tisch, was den schönen Nebeneffekt hat, dass "auf der Speisekarte fast keine Inhaltsstoffe aufgezeigt werden müssen", so der Geschäftsführer.



Öffnungszeiten

Gekocht wird täglich außer montags von 17 bis 22 Uhr, ab 22 Uhr ist Barbetrieb. Reservierungen unter Tel. 0951/1339650, info@pfefferraum.de, weitere Informationen unter www.pfefferraum.de und auf Facebook.



Eröffnungswochenende

Udo Bräunig und sein Team laden zum großen Eröffnungswochenende vom 10. bis 12. Februar ein. Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr gibt"s Rumpsteak, diverse Shots und Longdrinks. Am Freitag ab 22 Uhr legt DJane P auf, am Samstag ab 22 Uhr DJ Hammer. Den Eröffnungsbrunch mit kalten und warmen Köstlichkeiten am Sonntag von 10 bis 14 Uhr begleiten "Jack & Johnson", bekannt durch den Sandkerwa-Frühschoppen im Schlenkerla.

