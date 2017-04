Neueröffnung Klosterschänke Volkersberg

von PR-REDAKTION

Im April kommt zusammen, was zusammen gehört: Kirche und Küche, Klosterschänke und Wallfahrt, Leib und Seele. Der Betrieb der Gaststätte "Klosterschänke" auf dem Volkersberg geht in die Verantwortung des Hauses Volkersberg über. "Uns ist es sehr wichtig, die enge Verwobenheit von Wallfahrtskirche und Klosterschänke erfahrbar werden zu lassen. Lange Zeit haben sich die Franziskaner ganzheitlich um die Pilger gekümmert.

Sie feierten Gottesdienst mit ihnen, standen zum Gespräch zur Verfügung und verköstigten die dürstenden und hungernden Pilger", erklärt Klaus Hofmann, Rektor auf dem Volkersberg. Darauf will das Volkersbergteam aufbauen. Unter dem Motto "franziskanisch: einfach gut" will man den Gästen zukünftig bodenständige Rhöner Gerichte mit regionalen Lebensmitteln anbieten. Hierzu wurde der Volkersberg Mitglied der Dachmarke Rhön und strebt die "Silberdistel-Zertifizierung" an.

In den Innenräumen mit rund 80 Sitzplätzen erwartet die Gäste ein neues Farbkonzept mit dem Schwerpunkt auf Braun- und Rottöne, entworfen vom Kunstreferenten der Diözese Würzburg, Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen. Zudem sind die Räume mit Bildern aus dem Nachlass von Benedikt Werner Traut und einer Plastik von Friedrich Press neu gestaltet. Auf der Terrasse genießt man einen herrlichen Weitblick auf die Pilsterköpfe, den Dreistelz und die Schwarzen Berge, hier finden 60 Personen Platz. Auch der Spielplatz wurde renoviert und durch ein neues Spielelement ergänzt.

Der neue Stammtisch präsentiert sich eingerahmt von historischen, schwarz-weiß-Fotografien des Volkersbergs. Am Sonntag, 30. April, öffnet die Klosterschänke von 11 bis 22 Uhr, von 13 bis 17.30 Uhr bietet das Team einen "Tag der offenen Tür" mit Führungen an: durch die neu renovierte Wallfahrtskirche mit der barocken Sakristei - die ansonsten für die Öffentlichkeit verschlossen ist.



Das Gespenst auf dem Volkersberg

Es gibt auch Spaß für Familien und Kinder mit dem Volkersberggespenst und Wissenswertes zum" Christlichen Leben auf dem Volkersberg. Die kja Regionalstelle bereitet für die Kinder ein actionreiches Kinderprogramm vor. Um 17 Uhr sind alle Gäste zu einem Orgelkonzert des Regionalkantors Peter Rottmann in die Wallfahrtskirche eingeladen. Ausgehend vom Besuch der Klosterschänke kann man um den Volkersberg spazieren und an unterschiedlichen Stellen Zeitzeugen der Geschichte werden. Durch Impulse in der Speisekarte, historische wie moderne Kunstwerke und einer gelebten Gastfreundlichkeit will man dazu einladen, die den Volkersberg prägende Spiritualität zu entdecken.

"Unsere Idee ist es auch, die Klosterschänke in Teilen in die Verantwortung unserer Auszubildenden zu geben", erklärt Ralf Sauer, der für das Volkersbergteam den Start des Gaststättenbetriebes leitet. Für ihn ist es wichtig, jungen Menschen schon frühzeitig Verantwortung zu übertragen.

Mit der öffentlichen Gastronomie kann sich auch die Möglichkeit einer Berufsausbildung auf dem Volkersberg erweitern. Dort denkt man auch darüber nach, zukünftig eine Kochlehre anzubieten. Für Hofmann und Sauer ist aber auch die Region um Bad Brückenau im Blick: "Gerade jetzt, da viele Traditionsgasthöfe für immer schließen, ist es für unsere strukturschwache Region wichtig, durch die Klosterschänke einen familienfreundlichen Anlaufpunkt auf dem Volkersberg zu haben."



Tag der offenen Tür

Die Eröffnung der Klosterschänke wird am Sonntag, 30. April, im Rahmen eines "Tag der offenen Tür" stattfinden. Verschiedene Führungen durch die neu renovierte Wallfahrtskirche, den Lebensgarten und das Volkersberggelände werden angeboten. Um 13 Uhr wird Landrat Thomas Bold die Volkersbergzertifizierung der Dachmarke Rhön e.V. mit den "Silberdisteln" abschließen.

Ab Mai wird die Klosterschänke dann von Freitag bis Sonntag sowie an allen Feiertagen geöffnet sein. Auf Bestellung wird man gerne auch an anderen Tagen öffnen. Klosterschänke, Volkersberg 1, 97769 Bad Brückenau, Volkers, Tel.: 09741/913259, Telefax 09741/913256, www.klosterschaenke.volkersberg.de