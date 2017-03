Eröffnung Eiscafé Miro

von PR-REDAKTION

Frisch und modern, aber auch gemütlich, kuschlig und behaglich - das Eiscafé "Miro" Am Marienplatz ist größer und moderner geworden. Im 20. Jahr seines Bestehens konnte die Fläche des angrenzenden ehemaligen Reisebüros ins Eiscafé integriert und dadurch um 20 auf nunmehr rund 60 Quadratmeter erweitert werden. Damit wurde nun ein noch schönerer Ort mit mehr Platz für eine "italienische" Pause bei einem leckeren "Gelato", einer Kaffee-Spezialität oder auch kalten Getränken geschaffen. Seit der Wiedereröffnung am 1. März stehen jetzt den Gästen im Innenbereich des Eiscafés 24 bequeme Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Hinzu kommen - bei schönem Wetter - die Plätze vor dem Café.



Wie im Wohnzimmer

Die komplett neue, geschmackvolle und in warmen Naturfarben gehaltene Optik verleihen dem lichtdurchfluteten Café mit der großen Fensterfront ein modernes Outfit, das zum Treffen einlädt. Sehr wichtig war es Cristina und Roberto Fontana mit ihrem Team, dass die Räumlichkeiten bei der Erweiterung ihren bisherigen Wohlfühl-Charakter behalten. "Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei uns wie daheim fühlen - wie in einem Wohnzimmer bei Freunden", wünschen sie sich. So ist nach wie vor Blickkontakt zur Theke gegeben. Und wenn es mal schnell gehen soll, ist der Stehtisch direkt am Fenster genau die richtige Wahl - mit freiem Blick auf den Marienplatz. "Eben wie in Italien, bei einem Espresso an der Bar", freut sich Roberto.

Die Karte verrät weitere Gründe zum Wiederkommen. So können die Kunden auch weiterhin eine große Auswahl der bewährten, allseits beliebten klassischen Miro-Eisspezialitäten genießen. Die Eisküche konnte ebenfalls erweitert werden. Größten Wert wird im Miro insbesondere auf die Frische sowie die hohe Qualität des kompletten Angebots gelegt. So werden die erlesenen Kaffee-Spezialitäten stets frisch zubereitet.

Seit nunmehr 1964 ist die Familie Fontana die Top-Adresse in Kronach für ein vielfältiges Angebot an hausgemachtem Eis - nach traditionell italienischem Rezept und von allerbester Qualität. Fast 20 Jahre - seit Juli 1997 - besteht nun auch schon das Eiscafé Miro am Marienplatz, wo alle Eisliebhaber mit dem qualitativ hochwertigen, traditionell hergestellten Eis verwöhnt werden.



"Eis des Monats"

Nach überlieferten Familien-Rezepturen stellt Roberto sein köstliches Milcheis oder Fruchteis - auch laktosefrei bzw. vegan - her, das ausschließlich aus frischen und sorgfältig ausgewählten Produkten und Zutaten und mit ganz viel Liebe produziert wird. Dabei probiert Roberto Fontana auch immer wieder Neues aus. So gibt es beispielsweise im Wechsel ein "Eis des Monats".

Seit der Wiedereröffnung wird das Eiscafé sehr gut angenommen. Dabei zeigen sich die Kunden begeistert von der Neugestaltung. Cristina und Roberto Fontana und ihr rund zehnköpfiges Team freuen sich sehr, den Geschmack getroffen zu haben. Ihr besonderer Dank gilt den bauausführenden Firmen für die kompetente und schnelle Umsetzung aller ihrer Wünsche sowie auch dem Vermieter, der Familie Karst, für die große Unterstützung.

Das neue "Miro" freut sich auf viele Gäste - in hrem Eiscafé, mitten im Herzen von Kronach! hs