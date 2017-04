Familienbetrieb Höhn gut gerüstet

von PR-REDAKTION

Familienbetriebe, die von Generation zu Generation fortgeführt werden, sind Unternehmensformen, die in unserer schnelllebigen Zeit immer seltener werden. Wenn sich ein Betrieb nun aber schon seit 1783 nachweislich in nunmehr achter Generation im Familienbesitz befindet, ist dies schon fast rekordverdächtig. Ein solcher Familienbetrieb ist der Hotel Brauerei Gasthof Höhn in der Gemeinde Memmelsdorf. Der Familienbetrieb befindet sich in Sichtweite zum Schloss Seehof und nur acht Kilometer von der Weltkulturerbestadt Bamberg entfernt.

Seit Generationen ist "Der Höhn" bei Einheimischen und Feriengästen ein Begriff. Dabei ruht sich die Familie Höhn nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern setzt sich alljährlich dafür ein, das gastronomische Niveau weiter zu steigern und zu erweitern. Auch der Hotelbetrieb wird stetig der steigenden Nachfrage angepasst und mit dem Höhnskeller in Memmelsdorf wird man der fränkischen Bierkeller-Kultur gerecht.



Perfekte Allrounder

Noch führen Birgit und Georg Höhn den Familienbetrieb, doch mit den Juniorchefs Lisa und Sebastian Höhn steht schon die achte Generation in den Startlöchern, die inzwischen mehr und mehr die Weichenstellung in Sachen Zukunftsplanung übernehmen. Bestens gerüstet für diese Aufgabe ist das Geschwisterpaar bereits jetzt schon. Lisa Höhn absolvierte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, sammelte danach Erfahrungen in Österreich wie im Posthotel in Achenkirch und erwarb Auslandserfahrung im Relais und Chateux Hotel in Südengland. Sie bildete sich danach bis zur Hotelbetriebswirtin weiter und erhielt für den erfolgreichen Abschluss den Bayrischen Staatspreis. Seit August 2013 ist Lisa Höhn nun im elterlichen Betrieb in allen Bereichen tätig. Sohn Sebastian Höhn absolvierte nach dem Abitur eine Kochausbildung in einem Jeunes-Restaurateur-Betrieb und war danach in verschiedenen gehobenen Restaurants und Hotels im In- und Ausland tätig. Um das Erbe von Vater Georg übernehmen zu können, absolvierte der Juniorchef noch eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer, für die er ebenfalls mit dem Bayrischen Staatspreis ausgezeichnet wurde. Mit der Weiterbildung zum Küchenmeister, die er als Bester der IHK-Koblenz abschloss, wurde er zum perfekten Allrounder in Sachen Hotelgastronomie. Seit Januar 2015 ist er nun Küchenchef im elterlichen Betrieb.

Georg Höhn stand nach seiner Ausbildung zum Koch seit 1981 der elterlichen Küche im Gasthof vor. Er bestand mit Bravour die Ausbildereignungsprüfung und im Bierland Franken war es natürlich auch selbstverständlich, dass er die Ausbildung zum Brauer und Mälzer in Angriff nahm und diese mit der Meisterprüfung im Jahr 1988 krönte. 1989 übernahmen Georg und Birgit Höhn als damals siebte Generation den Betrieb. Die heutige Seniorchefin Adelheid Höhn hat sich inzwischen aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen, sitzt aber immer noch gerne beim abendlichen Stammtisch dabei.



Rezeptur weitergegeben

Drei Standbeine hat das Familienunternehmen Höhn: Die Brauerei, die Gaststätte und den Hotelbetrieb. Bei Führungen durch die kleine, historische Brauerei erfährt man viel Wissenswertes über die traditionelle Bierherstellung. Mit Stolz erzählt Georg Höhn: "Unsere Braumanufaktur, in der das Bier noch wie in all den Generationen zuvor handwerklich hergestellt wird - der Brauofen wird noch mit Holz und Kohlen geschürt -, hat in der Region Seltenheitswert. Für das ,Görchlabier", nach dem Braumeister selbst benannt, wird die Rezeptur seit Generationen immer vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Mit einem Stammwürzgehalt von 12,8 Prozent und einem Alkoholgehalt von 4,9 Prozent lagert es mindestens acht Wochen, bevor es in unserem Brauerei-Gasthof zum Ausschank kommt. Außerhalb unseres Gasthofes wird es nur noch im Sommer auf unserem Bierkeller ausgeschenkt."

In der hochmodernen Küche setzt der Küchenchef Sebastian das um, was er in den Sterne-Restaurants gelernt hat. Bei der Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei, mal bodenständig, mal modern und edel. Klassiker der "Bierküche" sind seit vielen Jahren die "Braumeisterpfanne", der "Brauhausburger" oder "Höhns Bierleberla". Verarbeitet werden hauptsächlich regionale Produkte.



16 Doppelzimmer auf drei Etagen

Dritter Schwerpunkt bei den Höhns ist der Hotelbetrieb. Im August 2014 trug die Juniorchefin Lisa den Wunsch und die Notwendigkeit einer Hotelerweiterung den Eltern vor. Nach über eineinhalb Jahren der Planung und vielen schwierigen Gesprächen mit Ämtern und Behörden war die Grundlage für den Hotelneubau "in trockenen Tüchern" und der "erste Spatenstich" wurde vor einem Jahr vorgenommen. Dort, wo vorher Garagen und eine Remise waren, präsentiert sich jetzt das neue Hotel "Haus Hopfen" mit 16 großen Doppelzimmern auf drei Etagen. Diese sind komplett barrierefrei und mit einem Aufzug zu erreichen. Die stilvolle Zimmereinrichtung nimmt mit warmen Braun-Grün-Creme-Tönen die Farbpalette von Holzbierfässern und Hopfen auf und verschiedene dekorative Elemente stellen den Bezug zur Hausbrauerei her. Ausgestattet sind die neuen 3-Sterne-Komfortzimmer mit großzügigen Boxspringbetten (2x2,10 Meter), großen Smart-TV´s und geräumigen Bädern. Überdachte Südbalkone mit Sitzgruppe und teilweise bezauberndem Blick auf Schloss Seehof komplettieren das Verwöhnpaket im neuen "Haus Hopfen". Mit dem Hotelneubau wurde der große Hofgarten komplett umgestaltet. Laut der geladenen Gäste versprüht er jetzt mit seinem neuen Hofpflaster und dem tollen Lichtkonzept "Fränkisch-Toskanisches Flair".



30 Mitarbeiter

Für die Hotelgäste bietet die Familie Höhn verschiedene Arrangements "rund um das Bier" auch im Zusammenwirken mit der "Bierstadt" Bamberg an. Für Kleingruppen bietet der Chef Georg Höhn mit seinem Original-Bully

T 2 Touren in die Bier- und Weinregion Franken an. Insgesamt umfasst der Hotelbetrieb nun 40 Zimmer mit 74 Betten. 30 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sind in Service, Küche und im Hotel dafür zuständig, den Gästen von nah und fern alle Wünsche zu erfüllen. Besonders stolz ist Chefin Birgit Höhn, selbst Hotelmeisterin und im IHK-Prüfungsausschuss tätig, dass zum Mitarbeiterteam fünf Auszubildende in der Küche und im Hotelfach zählen.



Fertig gestellt wurde das neue Hotel-Vorzeigeprojekt am Osterwochenende. Offiziell eingeweiht wurde das "Haus Hopfen" vor wenigen Tagen mit einer kleinen Feierstunde und der Segnung des Gebäudes durch den Memmelsdorfer Pfarrer Peter Barthelme.

Horst Lange